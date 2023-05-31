雞排妹掰了！民進黨確定召吳沛憶　鄭家純臉書大方回應了

中視期中評鑑過關！去年轉虧為盈　NCC再准三立財經台移頻48台

▲NCC今（31）日召開委員會，決議中視期中評鑑合格，並通過19家系統業者申請三立財經新聞台移到48頻位案。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲NCC今（31）日召開委員會，決議中視期中評鑑合格，並通過19家系統業者申請三立財經新聞台移到48頻位案。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）

記者李琦瑋／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（31）日召開委員會，認為中視持續加強自律內控機制，且財報已在去年轉虧為盈，決議中視期中評鑑「合格」；另外，也通過凱擘、台固等19系統，申請三立財經新聞台「三立iNEWS」移到48頻位案，最快6月中旬移頻，加上已上架的系統，未來在48頻位收看三立iNEWS的總戶數將達271.3萬戶、市占率達58.7%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NCC副主委翁柏宗表示，中視評鑑期間為108年7月至111年6月，委員主要針對其頻道經營、財務結構、內控和自律機制、客服處理等事項進行評鑑；中視在3年來遭裁罰27次、罰緩達780萬，主要為「節廣不分」，節目與廣告未分隔清楚，委員會關心其內部機制、未來將如何改進。

中視今天到會陳述表示，對於相關違規案例，已移交內部自律委員會討論，且將案例列入員工教育訓練教材。提到目前營運狀況，110年累計虧損10億9千萬，但111年度減資9億後已轉虧為盈，目前的負債比不到80%，財務上已經出現明顯改善，未來，中視也打算再辦理1.5億元增資。

另外，先前中視最大法人股東「神旺投資」持有中視股份達59.05%，NCC於106年以附附款方式予以許可換發執照，要求單一法人股東持股不得逾50%，日前此要求遭法院判決違法。

翁柏宗表示，這是當初換照的附款，當初考量到無線電視事業所用頻率屬稀有資源，且為國家所有，希望股權不要過度集中單一法人上，在108年進行中視營運計畫執行評鑑時，已確認「神旺投資」持股比例早已低於50%，其他單一法人股東也未超過50%；NCC尊重法院的判決，收到判決書後會再行研議處理方式。

NCC今天審查通過凱擘旗下12系統、台固5系統、大新店民主及屏南共19系統，申請三立iNEWS從89頻位移到48頻位。

翁柏宗說，今天委員審查關注「政論節目共用」的頻道區隔問題，以及先前換照承諾的履行狀況，如人力的補充要隨上架比例上升等。三立承諾7月之後會停播政論節目「鄭知道了」，並新增2個財經節目，作為頻道定位區隔；三立iNEWS人力也會從120人，逐漸增補到155人。

三立財經新聞台目前已在獨立系統南國、中嘉12系統、洄瀾、東亞、東台、東台有線播送系統共17系統的48頻位播出，戶數約117.8萬戶，占全國總訂戶數25.48%，加上本次19家系統業者戶數153.5萬，未來將達271.3萬戶、市占率達58.7%。

又吞敗！中視換照附款處分違法　NCC：收到判決後研析處理

遭爆網站洩漏國人個資　NCC：已加強網站身分檢核功能

不予中天換照！政院稱NCC程序瑕疵需補正　陳建仁：尊重法院判決

NCC不換照給中天遭撤銷　行政院：尊重法院判決

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀