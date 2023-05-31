中視期中評鑑過關！去年轉虧為盈　NCC再准三立財經台移頻48台

我是廣告 請繼續往下閱讀
中視今天到會陳述表示，對於相關違規案例，已移交內部自律委員會討論，且將案例列入員工教育訓練教材。提到目前營運狀況，110年累計虧損10億9千萬，但111年度減資9億後已轉虧為盈，目前的負債比不到80%，財務上已經出現明顯改善，未來，中視也打算再辦理1.5億元增資。
另外，先前中視最大法人股東「神旺投資」持有中視股份達59.05%，NCC於106年以附附款方式予以許可換發執照，要求單一法人股東持股不得逾50%，日前此要求遭法院判決違法。
翁柏宗表示，這是當初換照的附款，當初考量到無線電視事業所用頻率屬稀有資源，且為國家所有，希望股權不要過度集中單一法人上，在108年進行中視營運計畫執行評鑑時，已確認「神旺投資」持股比例早已低於50%，其他單一法人股東也未超過50%；NCC尊重法院的判決，收到判決書後會再行研議處理方式。
NCC今天審查通過凱擘旗下12系統、台固5系統、大新店民主及屏南共19系統，申請三立iNEWS從89頻位移到48頻位。
翁柏宗說，今天委員審查關注「政論節目共用」的頻道區隔問題，以及先前換照承諾的履行狀況，如人力的補充要隨上架比例上升等。三立承諾7月之後會停播政論節目「鄭知道了」，並新增2個財經節目，作為頻道定位區隔；三立iNEWS人力也會從120人，逐漸增補到155人。
三立財經新聞台目前已在獨立系統南國、中嘉12系統、洄瀾、東亞、東台、東台有線播送系統共17系統的48頻位播出，戶數約117.8萬戶，占全國總訂戶數25.48%，加上本次19家系統業者戶數153.5萬，未來將達271.3萬戶、市占率達58.7%。