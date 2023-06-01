雲林銀髮人才服務據點助銀髮族重返職場

雲林縣政府於去年10月底委託遠東科大在虎尾鎮林森路上，成立「雲林縣銀髮人才服務據點」，為55歲以上及依法退休且有意願再繼續投入職場的民眾提供就業服務，讓高齡銀髮族能活用自身的專業和經驗重返職場。
記者張振興/雲林報導
「雲林縣銀髮人才服務據點」自去年10月底營運至目前為止，在執行長詹惠君與團隊合作下，已經服務逾上千位銀髮求職者，並提供適合銀髮族需求的職缺，以協助中高齡者重新進入職場，增加其再就業的信心，且為提供更完善的服務，也與全聯、全家、7-11、大潤發及麥當勞等服務業合作，舉辦「不老店長體驗活動」，透過現場的實習和活動，讓中高齡者能藉由體驗企業經營模式，獲得職場的訓練及實戰經驗，以提升在職場上的競爭力，並於活動現場，針對銀髮族有興趣且能夠勝任的工作崗位進行面試，增加媒合機會。
勞青處長張世忠表示，在少子化及高齡化的影響下，銀髮族逐漸成為勞動市場的重要生力軍，無論是想重返職場還是退休後純粹打發時間的高齡民眾，我們都鼓勵至銀髮人才服務據點尋求就業服務，據點人員也會積極地開發適合銀髮族需求的職缺，讓銀髮族民眾有更多的就業選擇。據點將於6月7日下午1點30分，於斗六市大潤發辦理銀髮族職場體驗活動，若有興趣的民眾可前往參加。