「行政院發言人」臉書今啟用 林子倫：強化與社會溝通
行政院今（31）日啟用「行政院發言人」臉書，未來將增加政策說明與訊息即時回應管道，盼透過社群媒體的傳播力，強化與社會各界的溝通。發言人林子倫表示，只有獲得足夠的社會支持與信任基礎，才能推動社會的進步，未來不僅要協助陳建仁院長推動各項新政，也要如蔡英文總統所說「1＋4」年的概念，用這1年的時間，為台灣下一個4年的發展打造最堅實的基礎，林子倫從台大借調到政院擔任發言人至明年5月19日，同時兼任行政院能源及減碳辦公室副執行長。
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林子倫說，過去16年，他在台大政治系擔任教職，公共政策、公民參與、審議式民主、國際環境政治以及能源與氣候的轉型是他長年投入的研究領域。2016年開始，他擔任行政院能源及減碳辦公室副執行長，協助政府進行能源政策的制定；去年，更有幸擔任《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會COP27台灣官方團團長，與環保署、外交部等各部門同仁，代表台灣和世界各國代表在減碳及各項能源與環境議題進行討論與交流。到行政院擔任發言人以來，有些朋友或許已經看過他的發言，有些可能還不認識他。
林子倫指出，從林老師到林團長，再到現在的林發言人，職稱雖有變換，但對於公共政策及能源轉型的關注始終不變，「這不僅是我的初衷，更是我接下這份責任時，給予自己的任務。」身為發言人，不僅要延續行政團隊過去7年的執政成果，更要以此為基底，協助陳建仁院長推動各項新政，為台灣下一個4年的發展打造最堅實的基礎。
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