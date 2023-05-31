東笙NEW STEP概念店開幕 孟耿如驚艷「很多是我的菜」
百貨女鞋龍頭DOLCE GROUP東笙集團，首間全品牌、全客層複合女鞋品牌概念店「NEW STEP」，今天在台中市三井LALAPORT北館開幕，邀請升格當媽媽的孟耿如，化身「時光旅人」，分享女孩蛻變為女人，不同階段挑鞋心情。很少穿高跟鞋的孟耿如，初次穿上MAGY新款女鞋，直說「鞋底彷彿有氣墊，柔軟又舒服」，帶逛後便成了NEW STEP頭號粉絲，笑說很多款鞋是她的「菜」，要再來慢慢挑。
記者金武鳯/台中報導
東笙集團是台中起家的女鞋品牌，總經理陳柏堯是第三代，畢業於美國知名音樂學院，卻為了分擔父親重擔返台接班。「NEW STEP」就是他一手創辦，整合旗下最受歡迎的MAGY、ORIN、CHOICE及TAS四個品牌，採複合女鞋品牌概念經營，因為四個品牌風格各具，可說匯集了女性不同人生階段的所有需求，方便各年齡層女性消費者選購。。
孟耿如剛升格當媽媽，人生邁入另一階段，因此應邀化身「時空旅人」，分享第一次約會、進入職場、升格當媽等階段選鞋心情。她說，過去會偏重心中夢幻鞋款，現在會注重實用性，例如穿脫方便，舒適好走。孟耿如帶逛時，頻頻發現驚艷鞋款，笑說「那都是我的菜」，一定要再來慢慢挑選。而最讓她驚喜的是，很少穿高跟鞋的她，今天穿上MAGY新款跟鞋，直說「鞋墊柔軟，比想像中更舒服」。
總經理陳柏堯指出，「Fashion + Life Style」複合式品牌正火紅，「NEW STEP」集結旗下品牌，憑藉著高性價比、優質細膩設計，以及每一季結合不同元素開發出的流行鞋款，更能攻佔各種年齡層與各種風格女生的鞋櫃。
歡慶NEW STEP品牌概念店，在台中三井LALAPORT北館盛大開幕，特別與孟耿如新香氛品牌Théière合作，櫃上消費滿5,200元即贈送Théière護手霜乙個，數量有限，送完為止。更多活動資訊於NEW STEP官方網站陸續公布。