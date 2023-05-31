鳳山圳偷排廢水被抓包！高市環保局出手開鍘 最重可罰300萬
高雄市環保局表示，今(31)日下午接獲民眾反映鳳山圳水色異常，稽查人員立即巡查，發現鳥松區某食品製造業者，部份清洗廢水未完全有效收集，且廢水處理設施處理功能不佳，將其未妥善處理之食品加工廢水直接排至鳳山圳，現場採集水樣送驗，並量測現場水質pH 6.63、導電度2,520μS/cm、水溫30.6℃。環保局除立即命其停止排放廢水及清理河川外，並將依水污染防治法第30條規定，裁處3萬~300萬元罰鍰。
記者林莞茜／台北報導
高市環保局指出，由於食品製造過程中產生之廢水中含有大量有機物經細菌分解後，易消耗水中溶氧，將導致鳳山溪污染，水體發黑、發臭，亦易造成魚體死亡。另鳳山溪上游屬水污染管制區，本局將持續針對鳳山溪加強稽巡查，在管制區內有違反管制項目規定者，將依水污法相關規定給予嚴懲。
高市環保局呼籲，鳳山溪沿岸業者應妥善處理廢水，切勿以身試法，非法排放污染環境，倘經查獲違規排放將依法予以重罰。市民朋友若發現水體異常、非法排放或其他污染情形，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，環保局稽查人員將會盡速前往稽查採樣，打擊不肖業者，共同維護高雄水體環境品質。