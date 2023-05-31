颱風瑪娃撲群島！沖繩知事籲「非必要勿外出」 觀光活動全停擺
颱風瑪娃逐漸北上，根據各國預測路線，日本沖繩受到的影響可能最為嚴重。作為日本觀光勝地之一，沖繩當地的觀光餐旅業預估將損失慘重。當地知事玉城丹尼今（31）日就呼籲當地居民與觀光客，請在安全場所避難，並稱「若非必要請勿外出」，預計6月2日就會發布暴風警報。
國際中心楊智傑／綜合報導
距離台灣最近的沖繩是颱風瑪娃直撲路徑處，根據日本氣象廳消息，瑪娃正朝沖繩縣南方海域朝西北方前進，沖繩縣宮古島與石垣島已經進入瑪娃的七級風暴風圈內，預計今日將靠近石垣島、6月2日則會接近沖繩本島，直到6月3日強風暴雨仍會持續影響沖繩本島與群島。
根據《沖繩時報》報導，沖繩縣知事玉城丹尼今召開縣危機管理對策本部會議，並稱將於6月1日至2日間對先島群島發布暴風警報，2日再對沖繩本島發布暴風警報；雨勢方面，31日起先島群島開始有強降雨，雨勢將持續到6月2日，沖繩本島地區則將在6月1日至3日間出現「警報級」大雨。
當地觀光業受到嚴重打擊，包含熱帶魚、海龜觀賞船與浮潛等活動都被迫暫停，觀光客只能待在飯店度過假期。沖繩知事玉城丹尼也呼籲居民與觀光客，面對暴風與大雨，應把生命安全視為最優先，避免非必要的外出且避免靠近危險場所。