親俄反民主愛搗亂　歐盟醞釀不讓匈牙利輪值主席國

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歐洲議會綠黨議員戴爾博斯-柯菲爾德（Gwendoline Delbos-Corfield）在今天舉行的記者會上表示，「這會是最糟糕的時刻」。
她擔心屆時親俄的奧班政府將影響包括俄烏戰爭等歐盟議程走向，例如邀請多數歐盟國家無法接受的人來參與歐盟活動。
奧班自2010年擔任匈牙利總理以來，被媒體稱為「歐洲壞男孩」，對新聞自由、同性戀等性少數族群權益、異議人士參政等多所打壓，背離大多數歐盟國家的民主法治理念。
去年7月歐盟執委會向歐洲法院（European Court of Justice）控告匈牙利違反基本人權，同年9月歐洲議會通過決議認定「匈牙利不再是一個民主國家」，隨後12月歐盟決策機構聯手同意凍結對匈牙利的部分補助款。
歐洲議會跨黨派議員在今天的記者會上共同指出，匈牙利的民主人權情況並無改善。
荷蘭籍議員魯騰（Thijs Reuten）說：「奧班以為他可以把歐盟當作提款機…他已經對歐盟外交帶來危害，若輪值主席、推進他想要的議程，將更損傷歐盟外交。」
匈牙利在外交立場上常與歐盟主流唱反調，包括反對進一步制裁俄羅斯，也曾反對歐盟提出譴責中國侵害人權的聯合公報，並歡迎中國的華為在匈牙利投資5G等電信基礎建設。
然而，歐盟有辦法取消已經排定的輪值主席國嗎？根據政治新聞網站Politico引用荷蘭法界專家社群梅傑斯委員會（Meijers Committee）的研究，有3個因應方法。
一是透過每3任主席國一組的3方夥伴機制來避免匈牙利「暴走」。歐盟理事會（European Council）的機制，目的在讓輪值主席國可從3任18個月的較長時段來共同合作思考、安排議程。匈牙利的3方夥伴為今年下半輪值的西班牙和明年上半的比利時。
但這種軟性的內部協調碰上強勢的奧班，連提出報告的專家都認為作用不大。
二是透過27個歐盟國在理事會的多數決，暫停匈牙利的輪值權。三是通過新法案，禁止匈牙利、波蘭這類正被歐盟提出停權案但尚未完成審議的成員國擔任主席國。
歐盟能否集結到足夠多數的成員國，與匈牙利撕破臉？
昨天歐盟理事會召開歐洲事務部長會議，據比利時國家通訊社Belga報導，德國的歐洲事務部長魯曼（Anna Lührmann）在會中表示，匈牙利因法治問題被歐盟孤立，加上其對俄國全面侵略烏克蘭的立場令人疑慮，因此她質疑匈牙利能否成功執行主席國任務。
荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）也說，「我們所有人都（對匈牙利輪值）感到不安」。
歐盟各國政府會不會合力阻擋「歐洲壞男孩」拿到明年下半年的主席槌，以歐盟內部協商文化的柔性和慢性，答案不會太快出現。倒是歐洲議會明天將表決促請會員國設法停止匈牙利輪值主席國的決議案，今天出席記者會的提案議員們都有信心將獲多數同意。
雖然該決議不具實質拘束力，但也將凸顯歐盟理事會不能再對奧班政府這個「房間裡的大象」視而不見了。（編輯：張芷瑄）1120531