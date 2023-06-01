馬杜洛訪巴西　委內瑞拉債務違約掀議論

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巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2019年上任後，頒布法令禁止馬杜洛和委內瑞拉其他高層入境巴西。2022年底波索納洛在卸任前一天與過渡政府談判撤銷該法令，開放馬杜洛參加今年1月1日魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）總統就職典禮的可能性，但馬杜洛後來並未出席。
馬杜洛5月28日晚間抵達巴西利亞，參加30日舉行的南美領袖峰會。31日馬杜洛與魯拉雙邊會談，談及委內瑞拉欠巴西的債務。有記者提問債務總額，魯拉說「不知道」，然後轉頭問馬杜洛：「你知道負債總額嗎？」
馬杜洛回答：「將設立一個委員會來確定債務規模並恢復付款。」
魯拉和馬杜洛會晤後，巴西發展工業貿易服務部告訴當地媒體，委內瑞拉欠巴西的債務總額近12.7億美元，主要是與巴西向簽訂出口信用保險合同的委內瑞拉出口商品和服務有關的違約，這些業務主要由巴西國家社經發展銀行（BNDES）資助，但也有與外國金融機構合作的業務。這些債務都是在魯拉前兩任總統任內（2003至2010年）和羅賽芙任內（2011至2016年）欠下的。
大部分的出口業務都是工程服務類，負責執行的巴西5家大型承包商都捲入巴西史上最大宗官商勾結貪腐案「洗車行動專案」（Operação Lava Jato）。
巴西政府向媒體聲明，這些債務都已由財政部的出口擔保基金（FGE）賠償給巴西出口商，巴西企業並無損失。但委內瑞拉對巴西國家社經發展銀行的信貸違約使得債務繼續成長。
聖保羅Insper教研學院（Insper）教授、經濟學家拉扎里尼（Sérgio Lazzarini）表示，由於累積的債務和違約，銀行基金的資產一直在減少，資源來自聯邦政府預算等。到最後，付帳吃虧的仍是巴西的納稅人。
根據拉扎里尼，問題在於巴西融資機構對委內瑞拉等國企業的風險評估，銀行向「信用風險非常高且定價不當」的國家提供貸款，一旦連續發生債務違約，巴西銀行業也會因資金短缺而受重創。
自2020年以來，巴西政府內部一直在討論出口擔保基金的新模式，但至今還沒有定論。
今年2月，在梅卡但特（Aloizio Mercadante）就任國家社經發展銀行主席儀式上，魯拉表示「確信」委內瑞拉和其他違約國家將在他任內償還對國家銀行的債務，因為他們「都是巴西的友好國家，肯定會償還與國家社經發展銀行的債務」。（編輯：郭中翰）1120601