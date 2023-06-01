巷仔內／霹靂火戲碼落幕！泰山經營權變天　70年老品牌蒙塵

美聯準會官員喊話暫停升息　新台幣早盤止貶回升

▲在美國聯準會官員放話支持暫停升息，新台幣兌美元今（1）日早盤止貶回升，但由於台股走跌、人民幣續貶，加上市場趨向觀望，新台幣升幅有限。（圖／記者顏真真攝）
▲在美國聯準會官員放話支持暫停升息，新台幣兌美元今（1）日早盤止貶回升，但由於台股走跌、人民幣續貶，加上市場趨向觀望，新台幣升幅有限。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）官員發布談話表達他們傾向在6月利率決策會議按兵不動，美國公債殖利率走跌，美元指數漲勢稍有收斂，在104.23附近震盪，新台幣兌美元今（1）日早盤則止貶回升，但由於台股跌，加上人民幣兌美元續貶，市場也觀望美債上限法案表決及升息動向，新台幣升幅有限，目前最高來到30.72元、升值4.6分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國會將就提高債務上限的法案進行表決，多名共和黨強硬派議員表明反對，加上美國聯準會6月將召開利率決策會議，市場對升不升息看法不一，但有兩名聯準會官員表達他們傾向6月按兵不動，美股主要指數收低，美元指數從104.33拉回至104.23附近震盪。

亞洲主要貨幣兌美元今早盤多呈升值走勢，其中韓元升至1320.75兌1美元，日圓兌美元在139.2附近，人民幣兌美元則續貶，人民幣中間價下修至7.0965，離岸人民幣進一步貶至7.1243兌1美元附近。

至於新台幣兌美元在前一交易日上沖下洗震盪1.9角，終場收30.766元重貶1.06角之後，今日早盤止貶回升，以30.74元、升值2.6分開出，並進一步升至30.72元，升值4.6分，只是在台股走跌，加上人民幣續貶，市場也在觀望美債上限表決結果及聯準會升息動向，新台幣升幅有限，目前在30.737元震盪整理。

升息半碼太保守？央行理事示警：台灣恐落入低利率陷阱

滙豐銀估美5、6月會再各升息1碼　建議第2季投資可以這樣布局

今日最聚焦／日圓貶勢再起！專家估仍有機會貶至140　換匯這樣做

美國債務危機不利股債表現　外匯專家：美元指數恐跌破100

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀