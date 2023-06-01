美聯準會官員喊話暫停升息　新台幣早盤止貶回升

美國聯準會（Fed）官員發布談話表達他們傾向在6月利率決策會議按兵不動，美國公債殖利率走跌，美元指數漲勢稍有收斂，在104.23附近震盪，新台幣兌美元今（1）日早盤則止貶回升，但由於台股跌，加上人民幣兌美元續貶，市場也觀望美債上限法案表決及升息動向，新台幣升幅有限，目前最高來到30.72元、升值4.6分。
記者顏真真／台北報導
美國國會將就提高債務上限的法案進行表決，多名共和黨強硬派議員表明反對，加上美國聯準會6月將召開利率決策會議，市場對升不升息看法不一，但有兩名聯準會官員表達他們傾向6月按兵不動，美股主要指數收低，美元指數從104.33拉回至104.23附近震盪。
亞洲主要貨幣兌美元今早盤多呈升值走勢，其中韓元升至1320.75兌1美元，日圓兌美元在139.2附近，人民幣兌美元則續貶，人民幣中間價下修至7.0965，離岸人民幣進一步貶至7.1243兌1美元附近。
至於新台幣兌美元在前一交易日上沖下洗震盪1.9角，終場收30.766元重貶1.06角之後，今日早盤止貶回升，以30.74元、升值2.6分開出，並進一步升至30.72元，升值4.6分，只是在台股走跌，加上人民幣續貶，市場也在觀望美債上限表決結果及聯準會升息動向，新台幣升幅有限，目前在30.737元震盪整理。