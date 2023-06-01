李多慧宣布40萬購入新車！高嘉瑜嘆：「台灣車價到底怎麼了」

隔空就能按電梯！清大團隊導入AI　研發非接觸式防疫技術

▲清大團隊研發非接觸式防疫技術，手指距按鍵5公分也可隔空按電梯。（圖／國立清華大學提供）
▲清大團隊研發非接觸式防疫技術，手指距按鍵5公分也可隔空按電梯。（圖／國立清華大學提供）

記者李琦瑋／新竹報導

自疫情爆發以來，各種非接觸式防疫技術如雨後春筍般出現，但大多不夠準確，難以普及。清華大學跨院國際博士班學位學程助理教授陳鴻文團隊首度導入AI演算法，再加上紅外線等多元感測設計，研發出「m'AI Touch」，隔空一指就能按電梯，手指距按鍵5公分也能按！

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳鴻文為美國麻省理工學院電機所博士，於2020年獲選教育部玉山青年學者，並有豐富的創業經驗。他所領導的研究團隊包括清華跨院博士班學生胡承維、沈宜郡，分別負責硬體及軟體研發，學科所碩士生郭仲恩負責專案管理與商務開發，教科所碩士生張雅惠負責財務、國際事務和行銷。

陳鴻文今（1）日表示，導入AI的優點就是既靈敏、不易誤觸、又安裝便利，能夠依照使用習慣調整，只要伸出手指靠近電梯的開、關或樓層按鍵5公分內，0.4秒就可以看到按鍵燈亮起，非常直覺化。相較之下，市面上的紅外線及電容感應都要較長時間且靠近到1公分左右才有反應。

陳鴻文說明，因為AI有很強的判讀意圖能力，若電梯內人太多，一旦有人被擠向按鍵面板，也不會錯誤觸發全部樓層按鍵。AI甚至可以判讀出盲人是要「摸」電梯按鍵旁的點字，而不是「按」樓層按鍵。

▲清大助理教授陳鴻文團隊研發出隔空按電梯的m'AI Touch，裝設於電梯按鍵面板上方，十分便利。（圖／國立清華大學提供）
▲清大助理教授陳鴻文團隊研發出隔空按電梯的m'AI Touch，裝設於電梯按鍵面板上方，十分便利。（圖／國立清華大學提供）
另外，「m'AI Touch」就像一個小盒子，長寬各14公分，厚度約4公分，可加裝在既有的各廠牌新舊電梯上；小盒子安裝在電梯按鍵面板的上方，即可精準偵測並判讀使用者隔空按電梯的動作，安裝十分便利。

清大表示，首台「m'AI Touch」非接觸式電梯按鍵最近安裝在清大台積館，師生實際使用發現，體驗很接近平日使用電梯的習慣，只是手指不必碰到按鍵；進電梯後隔空指著關門，大家逐一伸手指向5樓、6樓、7樓，都很流暢；要取消也可伸手指向按錯的樓層約2秒，按鍵燈就會熄滅，近似平常取消時的長按動作。

有師生表示，終於不必在電梯按鍵上貼塑膠膜、每天噴酒精，或用鑰匙按電梯了。

陳鴻文說，目前市面上非接觸式裝置多採用紅外線偵測，如常見的自動門、感應式水龍頭及小便斗沖水裝置等，但對於密密麻麻多達十幾個、且彼此非常靠近的電梯按鍵來說，若只用紅外線裝置來感應，誤觸的機率就很高。導入AI將使非接觸感測技術再升級，提升精準度，未來還可望應用在餐飲業的觸控面板點餐系統、大眾運輸售票系統、或博物館互動式裝置上。

他說，「m'AI Touch」發音近似台語「莫（ㄇㄞˋ）碰」，代表產品融入最新的AI技術，希望讓人們和電梯按鍵保持完美的社交距離。

清大指出，「m'AI Touch」榮獲多項大獎，包括台灣生醫領域最高獎項「第19屆國家新創獎」、第2屆台灣尤努斯創新獎，入選「InnoZone技術特展10大亮點」，並獲得清華大學2022智慧校園計畫補助、清華校園永續生活創新實驗室專案成果獎與人氣獎，目前正在申請多項台、美專利。

影／萬根桂竹打造而成！全台首座原民科學基地「清大竹屋」今啟用

遠東科大辦全國高中職創意發明賽 光復高中王家瑋獲首獎

馬來西亞發明展台灣第一　科大師生設計都會養雞系統奪金

打造菌木家具、醫療特種車　台科大設計系學生挑戰社會議題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀