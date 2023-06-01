隔空就能按電梯！清大團隊導入AI　研發非接觸式防疫技術

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陳鴻文今（1）日表示，導入AI的優點就是既靈敏、不易誤觸、又安裝便利，能夠依照使用習慣調整，只要伸出手指靠近電梯的開、關或樓層按鍵5公分內，0.4秒就可以看到按鍵燈亮起，非常直覺化。相較之下，市面上的紅外線及電容感應都要較長時間且靠近到1公分左右才有反應。
陳鴻文說明，因為AI有很強的判讀意圖能力，若電梯內人太多，一旦有人被擠向按鍵面板，也不會錯誤觸發全部樓層按鍵。AI甚至可以判讀出盲人是要「摸」電梯按鍵旁的點字，而不是「按」樓層按鍵。
另外，「m'AI Touch」就像一個小盒子，長寬各14公分，厚度約4公分，可加裝在既有的各廠牌新舊電梯上；小盒子安裝在電梯按鍵面板的上方，即可精準偵測並判讀使用者隔空按電梯的動作，安裝十分便利。
清大表示，首台「m'AI Touch」非接觸式電梯按鍵最近安裝在清大台積館，師生實際使用發現，體驗很接近平日使用電梯的習慣，只是手指不必碰到按鍵；進電梯後隔空指著關門，大家逐一伸手指向5樓、6樓、7樓，都很流暢；要取消也可伸手指向按錯的樓層約2秒，按鍵燈就會熄滅，近似平常取消時的長按動作。
有師生表示，終於不必在電梯按鍵上貼塑膠膜、每天噴酒精，或用鑰匙按電梯了。
陳鴻文說，目前市面上非接觸式裝置多採用紅外線偵測，如常見的自動門、感應式水龍頭及小便斗沖水裝置等，但對於密密麻麻多達十幾個、且彼此非常靠近的電梯按鍵來說，若只用紅外線裝置來感應，誤觸的機率就很高。導入AI將使非接觸感測技術再升級，提升精準度，未來還可望應用在餐飲業的觸控面板點餐系統、大眾運輸售票系統、或博物館互動式裝置上。
他說，「m'AI Touch」發音近似台語「莫（ㄇㄞˋ）碰」，代表產品融入最新的AI技術，希望讓人們和電梯按鍵保持完美的社交距離。
清大指出，「m'AI Touch」榮獲多項大獎，包括台灣生醫領域最高獎項「第19屆國家新創獎」、第2屆台灣尤努斯創新獎，入選「InnoZone技術特展10大亮點」，並獲得清華大學2022智慧校園計畫補助、清華校園永續生活創新實驗室專案成果獎與人氣獎，目前正在申請多項台、美專利。