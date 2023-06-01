不只7-11有0元雪糕！超商「隱藏優惠」全揪出：飲料結帳1招變0元

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即起至6/17為止，買指定冰品任兩件可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走，要注意的是其實7-11會員APP每日可直接免費抽2次優惠券，同樣最低也有指定冰品0元券，以及任兩件冰品優惠卷。等於到門市買冰品結帳前先抽，確認優惠折扣，若是沒有滿意的優惠券，就去門市結帳再抽獎一次，線上加門市一共可抽3次，0元券機率翻倍漲。
🟡全家2件抽0元
全家即起至6月27日前，購買20元以上的指定飲品、冰品，結帳前可玩抽抽樂，有兩件0元、兩件55折、兩件77折、兩件88折優惠。不過實際上使用全家APP，免結帳每日就可免費玩2次飲料冰品抽抽樂，活動期間即起至6月20日，兌換期間至6月27日止，活動獎項包括指定飲料／冰品，兩件0元、兩件55折、兩件77折、兩件88折、西西里氣泡美式單杯59元、酷繽沙65系列特價49元。
🟡萊爾富2件轉最低0元
萊爾富即日起至6月27日於門市（部分門市除外）推出「轉轉暑樂趣」活動，針對飲料、冰品、零食近400項指定商品，凡購買任2件可參加轉盤1次，購買任4件可玩2次，以此類推，有機會抽中任2件0元、5.9折、6.9折、7.3折、7.9折、8.3折、8.9折等優惠，可立即折抵。
除門市抽獎外，萊爾富也為會員設計專屬的「夏天萊啦!」轉盤遊戲，即日起至6月27日，會員每日可至APP內的「萊玩遊戲」頁面，進行1次免費抽獎，中獎機率100%，除了折價券外，還包括Hi點200點、10點、5點，或是旺旺果粒多果汁（葡萄/水蜜桃）250mL、純喫茶（檸檬紅茶/鮮柚綠茶/檸檬綠茶）650mL等優惠，獎項為即時派送，若抽中飲料優惠可至「我的東西」優惠券中的折價券內查詢。