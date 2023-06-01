前黨工性騷遭吃案 游淑慧批民進黨：連道歉聲明都息事寧人

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「性騷擾、息事寧人、吃案，《人選之人—造浪者》真實上演」，游淑慧說，多年前她在北市府時曾短暫擔任過性騷擾防治委員會的成員，有次被分案調查一起公車鹹豬手事件，調查小組成員規定女性要過半數，以求盡量保護較為弱勢的女性，然而，即便如此，調查小組中有位委員在聽完敘述後，還是私下說「會不會是哪個女生想太多？有些女生比較敏感」等。
游淑慧提及，確實即便透過監視器影片也很難判斷，那個碰觸到底是無意或故意。但游說，她當時想：那個來申訴的女生已經很勇敢了，所以她願意相信這名申訴者。但如果對方知道有位調查員這樣評論她，應該很難過吧！
游淑慧回憶自己也遇過類似案件，高中時，也曾在公車遇到鹹豬手，當下她不知道該怎麼辦，還好後座的阿姨很大聲說：「妹妹，你要小心你旁邊的男生。公車一停，那個男生馬上趕快下車」，如果沒有這位阿姨，她除了當下恐懼受傷外，事後也不會有勇氣去提出申訴或談論。
游淑慧說，性騷擾事件的受害者要敢發聲、敢申訴，自己必須先要鼓起很大的勇氣，但說出來後又被懷疑、漠視、甚至吃案，無疑是一個更大的傷害。讓這位當事人更不能接受的，可能是她求救的對象是本該保護她，且同為女性的「大人」，但最後卻無視她。
游淑慧表示，深夜看到這位的控訴，和民進黨的快速回應，想到曾經歷過的往事，覺得很感慨，曾經以為已經一直在進步改變的事，但結果相似劇情還是一再重演，「有權力者，如果喪失同理心、同情心，還不如不要」。