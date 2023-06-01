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前黨工性騷遭吃案 游淑慧批民進黨：連道歉聲明都息事寧人

▲台北市議員游淑慧批評民進黨對於前黨工的性騷案道歉聲明息事寧人。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）
▲台北市議員游淑慧批評民進黨對於前黨工的性騷案道歉聲明息事寧人。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）

記者邱新博／台北報導

民進黨前黨工昨日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，選擇息事寧人。國民黨台北市議員游淑慧今（1）日表示，民進黨的深夜道歉聲明，避而不提許嘉恬三字，甚至連怎麼處理她的失職都隻字未提，「連這個深夜道歉聲明都還在息事寧人」，簡直《人選之人—造浪者》真實上演。

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游淑慧表示，民進黨的深夜道歉聲明，避而不提許嘉恬三字，甚至連怎麼處理她的失職都隻字未提，「連這個深夜道歉聲明都還在息事寧人」。但她指出，必須說重點不在發生在那個政黨，重點在這樣的事件、這樣的無助，可能無所不在，「算了啦，下次離他遠一點」、「你確定要把事件鬧大？」、「會不會是妳太敏感了？」、「你當下怎麼不拒絕？」，這樣息事寧人、甚至質疑受害者的話語，常常讓性騷擾案的被害者二次傷害。

「性騷擾、息事寧人、吃案，《人選之人—造浪者》真實上演」，游淑慧說，多年前她在北市府時曾短暫擔任過性騷擾防治委員會的成員，有次被分案調查一起公車鹹豬手事件，調查小組成員規定女性要過半數，以求盡量保護較為弱勢的女性，然而，即便如此，調查小組中有位委員在聽完敘述後，還是私下說「會不會是哪個女生想太多？有些女生比較敏感」等。

游淑慧提及，確實即便透過監視器影片也很難判斷，那個碰觸到底是無意或故意。但游說，她當時想：那個來申訴的女生已經很勇敢了，所以她願意相信這名申訴者。但如果對方知道有位調查員這樣評論她，應該很難過吧！

游淑慧回憶自己也遇過類似案件，高中時，也曾在公車遇到鹹豬手，當下她不知道該怎麼辦，還好後座的阿姨很大聲說：「妹妹，你要小心你旁邊的男生。公車一停，那個男生馬上趕快下車」，如果沒有這位阿姨，她除了當下恐懼受傷外，事後也不會有勇氣去提出申訴或談論。

游淑慧說，性騷擾事件的受害者要敢發聲、敢申訴，自己必須先要鼓起很大的勇氣，但說出來後又被懷疑、漠視、甚至吃案，無疑是一個更大的傷害。讓這位當事人更不能接受的，可能是她求救的對象是本該保護她，且同為女性的「大人」，但最後卻無視她。

游淑慧表示，深夜看到這位的控訴，和民進黨的快速回應，想到曾經歷過的往事，覺得很感慨，曾經以為已經一直在進步改變的事，但結果相似劇情還是一再重演，「有權力者，如果喪失同理心、同情心，還不如不要」。

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