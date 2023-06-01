藍議員諷女消洗澡不鎖門拒出席溝通會　時代力量嗆持續罷免行動

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郭稟翰進一步說到，針對女性消防員性騷擾案，黃浴沂無法理解性平事件被害人的處境，欠缺同理的能力；批評黃為了護航縣府，不去究責縣府嚴重怠職，性平事件發生後，依然任由消防局曲解法令，濫權霸凌受害的女消防員，不究責縣府未盡行政督導之責，反而轉移焦點，檢討被害人。
郭稟翰也斥責消防局不該成為性暴力與霸凌的溫床，建議黃浴沂應該嚴加監督宜蘭縣政府，徹底究責消防局，要求宜蘭縣政府一個月內提出檢討報告，嚴格究責消防局；呼籲黃浴沂應誠懇面對自己的錯誤，藉此機會在宜蘭縣議會成立「宜蘭縣議員性別平等委員會」如立院及台南市議會，定期舉辦性別課程，讓議會問政不再有「性別盲」；期待議會內部建立性平事件處理機制，處理申訴、調查及違反性平行為，打造無性別歧視的議會環境。
時代力量宜蘭黨部說明，公眾人物歧視言論在媒體傳播下引起高度爭議，認為應回到媒體上，在公開場合釋疑具高度爭議的歧視言論，在「公平、公正、公開」的前提下對話與溝通，化解社會大眾的歧見；強調罷免只是手段，歧視必須終止，呼籲黃浴沂面對自己的錯誤，深刻反省性別歧視言論。
對此黃浴沂服務處日前也發文回覆時代力量宜蘭黨部，表示議會發言引起部分人士「斷章取義」，在接受媒體採訪時已明白陳述事件原委及主張訴求；歡迎善意的溝通，但拒絕「有條件式」及想藉此博取媒體版面的「政治操作」。
女消防隊員去年是在個人套房內洗完澡裸身出浴室，遭男消防員闖進引發爭端，對此民進黨縣議員林佩螢、林詩穎日前在議會以看板聲援女消防員，遭黃浴沂嘲諷「洗澡為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎」？在網路發酵與砲轟下，黃浴沂也發表聲明澄清，表示若因他的發言造成相關人員困擾及不舒服，願意表達歉意；對於某政治團體揚言對他提出罷免，願意坐下來坦誠溝通，避免因片面之詞、斷章取義造成誤解，模糊他的真正訴求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110