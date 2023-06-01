颱風瑪娃全台水庫進帳逾3000萬噸 中南部挹注有限
（中央社記者劉千綾台北1日電）受颱風瑪娃外圍環流影響，水利署統計，全台水庫預估進帳3300萬噸，主要集中在北部水庫，降雨效益合計為2960萬噸，石門水庫達1840萬噸最多；中部和南部水庫挹注有限，預估入流量分別為210萬噸、130萬噸。
根據水利署統計，自5月30日上午7時至今天上午7時，北部的新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫降雨效益合計為2960萬噸，其中，石門水庫降雨效益達1840萬噸最多，蓄水率來到43.3%，其次為翡翠水庫，有700萬噸挹注，蓄水率達52.61%。
中部水庫部分，整體降雨效益為210萬噸，其中，德基水庫約進帳100萬噸，日月潭（含霧社）水庫預估入流量將達50萬噸。
不過，這波降雨對南部水情挹注有限，聯合運用的曾文、烏山頭水庫預估進帳100萬噸，合計蓄水率為13.7%，南化水庫降雨效益為30萬噸，蓄水率為29%。
根據水利署網站水庫即時資訊，北部主要水庫石門水庫蓄水率為43.30%、翡翠水庫52.61%、寶二水庫96.72%；中部水庫如鯉魚潭水庫61.57%、德基水庫61.90%、日月潭水庫95.75%。
水情方面，目前台南與高雄為「減量供水」橙燈，台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市為「減壓供水」黃燈，其餘地區為「水情正常」藍燈。（編輯：楊蘭軒）1120601