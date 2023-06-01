前黨工爆民進黨吃案性騷擾事件 國民黨：不是道歉就可草率了事
前民進黨工爆料民進黨吃案性騷擾事件，對當事者造成二度傷害。國民黨婦女部主任、台北市議員李彥秀今（1）日出席國民黨立法院黨團記者會，他表示，看到受害者發文中的敘述內容，感到很憤怒，當事者在民進黨內被糟蹋兩次，民進黨認為只要緊急發文道歉就想草率了事，但這件事不但要追查清楚是誰吃案，民進黨主席賴清德知不知情，還有事件始末與過程，要追究清楚。
記者余祥／台北報導
李彥秀指出，當受害者向當時婦女部主任許嘉恬反應性騷擾事件時，許嘉恬在第一時間被陳情時竟冷回，「你還要我做什麼？」受害者與主管見面時，被反問「你當時為何不叫出來」的話，沒有站在受害者的角度，只問他「為何不跳車」？
李彥秀批，民進黨一向高舉性別平權、維護女性權益，現在卻變成加害者，諷刺的是，賴清德還自己參加擺拍，模仿「人選之人」的劇照，現在卻上演了真實劇情。民進黨認為只要緊急發文道歉就想草率了事，這件事不但要追查清楚是誰吃案，賴清德知不知情，還有事件始末與過程，要追究清楚。
李彥秀也說，她敬佩受害者公開的勇氣，民進黨碰到類似爭議事件都試圖轉移焦點，但他們在野時絕不是這樣處理，這不會是民進黨內的單一事件，應查明還有多少類似事件，賴清德如果連黨內事務都處理不好，國民怎麼放心把國家交給他？