企鵝妹走到台南遇「不怕死阿北」跟拍！她崩潰爆粗口：到底在幹嘛
▲企鵝妹行經台南時，竟遇到死纏爛打的怪阿伯，讓她崩潰到直接罵出「Holy shit」。（圖／企鵝妹Twitch）
記者張志浩/綜合報導
2023-06-01 12:08:12
南韓超人氣正妹實況主「企鵝妹」柳允進（Jinny），徒步環島旅程已持續一個月，今（1）日雖然休兵停播，但昨行經台南時遇到一位阿伯，讓企鵝妹忍不住罵出「Holy shit」引起大量討論，原來這位阿伯騎乘機車時，不僅未戴安全帽，看到企鵝妹還「單手騎車要求合照」，讓她崩潰用中文說道「這邊很危險」，再用英文直呼「Holy shit，What are you doing」，引起網友關注，直呼「這阿伯不怕死啊，有夠危險。」
昨日企鵝妹徒步在台南移動時，許多熱情的粉絲一路上頻頻遞飲料、要合照，企鵝妹也熱情的與他人互動，但由於身上背負許多裝備，於是婉拒禮物，不過在即將進入台南市區之前，一位騎車沒戴安全帽的阿伯想送上飲料，企鵝妹起初面帶笑容回應「嗨～你好，沒關係沒關係」，並表達飲料很重不便行走，想不到阿伯繼續糾纏。 阿伯後續又再追問企鵝妹幾次「要不要飲料」，撲空之後便要求合照，不過由於企鵝妹當時經走在橋上，路肩並不寬敞，於是回覆對方「不行不行，這邊很危險」，阿伯卻說「不行合照喔，那讓我拍妳好不好」，此時企鵝妹已經有些面帶無奈，將畫片轉至前鏡頭後，才讓觀眾看見阿伯根本沒戴安全帽，還一手騎車一手拿手機狂拍，聊天室也一陣騷動。 ▲阿伯騎車沒戴安全帽，還單手拿手機狂拍照，讓企鵝妹相當崩潰。（圖／企鵝妹Twitch）
企鵝妹在橋上不斷用中文喊著「不要不要，危險啦」，但阿伯卻繼續死纏爛打，還把機車騎進企鵝妹表示，「我在網路上看到妳啊，我就住在這個村莊」，企鵝妹只能加速離開，並無耐說出，「Please STOP！Holy shit，What are you doing」，見企鵝妹不是很想與自己交談，阿伯才慢慢離開。
片段曝光後，許多網友紛紛撻伐阿伯的行為，批評「台灣怎麼還那麼多三寶」、「真的不要丟台灣人的臉」、「追星可以，但可不可以不要違規又影響到別人啊」、「企鵝妹超崩潰，大家拜託之後不要再鬧了，也跟身邊的親友說一下」、「這些人駕照應都該吊銷」。