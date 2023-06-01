憂光電設置衝擊農漁　環團籲跨部會協調

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嘉義縣鹿草鄉在地農友吳其融會中分享嘉義漁電共生的經驗，能源業者最大、再來是地主，最後才是養魚業者，他擔心養魚這件事會被慢慢扼殺。
吳其融說明，常常都是地主、光電業已經談好要在漁塭設光電板，但要怎麼設、設多少面積都沒有與第一線的養魚業者溝通；社區、農漁民需要參與、要有委員會這種與光電業者公共討論的平台、機制。
地球公民基金會議題部主任蔡卉荀指出，綠能發展從馬政府到蔡政府，已經有長時間的發展，但每每遇到問題都是關閉機制、或是堆高門檻；去年經濟部曾說要提出能源用地白皮書，做為能源開發的依據，但到現在仍沒有下文。
蔡卉荀表示，如果要達到2050淨零，全台光電約需要40至80GW，約4至8萬公頃的土地。她呼籲經濟部應以過去的政策，如漁電共生、屋頂光電等優先達標；並盡早公告能源用地白皮書，未來若要推動新的綠能發展政策不能與它脫勾。
地球公民基金會議題部專員梁聖岳表示，日前如台17線以西被指為「低地力」的土地，與林務局「國土綠網區域保育軸帶」重疊，若要在這處設置光電，代表會有潛在的生態議題；在規劃區位時，農委會應該同時拿出保育對策。
吳其融補充，農委會所推動大糧倉方案暨行動計畫，在部分雜糧用地也可能與光電設置區會有衝突，如彰化、嘉義、台南，等地；光電在地方利益上的鑲嵌，會將漁農吃乾抹淨。
地球公民基金會議題部專員黃子芸表示，台灣的國土計畫法已在2016年發布，內政部、行政院應召集機關進行協調，包含能源部門與農業部門各自的需求。（編輯：龍柏安）1120601