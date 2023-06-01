瑪娃颱風閃過台灣了！海警17：30解除　明「再下一天雨」告別

憂光電設置衝擊農漁　環團籲跨部會協調

▲地球公民基金會今天表示，若要達到2050淨零的目標，全台光電約需要40至80GW，約4至8萬公頃的土地；主掌國土規畫的內政部、能源發展的經濟部及農漁保育的農委會應做好跨部會協調。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.05）
▲地球公民基金會今天表示，若要達到2050淨零的目標，全台光電約需要40至80GW，約4至8萬公頃的土地；主掌國土規畫的內政部、能源發展的經濟部及農漁保育的農委會應做好跨部會協調。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.05）

中央社

（中央社記者張雄風台北1日電）地球公民基金會今天表示，若要達到2050淨零的目標，全台光電約需要40至80GW，約4至8萬公頃的土地；主掌國土規畫的內政部、能源發展的經濟部及農漁保育的農委會應做好跨部會協調。

我是廣告 請繼續往下閱讀
地球公民基金會今天舉辦「空間計畫先到位，綠能發展不踩雷」記者會。執行長蔡中岳指出，地面型光電在農地、濕地、埤塘等有非常多的爭議，應該要從上位解決；經濟、內政、農業部門就是現在光電發展的重要部會，要積極跨部會討論。

嘉義縣鹿草鄉在地農友吳其融會中分享嘉義漁電共生的經驗，能源業者最大、再來是地主，最後才是養魚業者，他擔心養魚這件事會被慢慢扼殺。

吳其融說明，常常都是地主、光電業已經談好要在漁塭設光電板，但要怎麼設、設多少面積都沒有與第一線的養魚業者溝通；社區、農漁民需要參與、要有委員會這種與光電業者公共討論的平台、機制。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀指出，綠能發展從馬政府到蔡政府，已經有長時間的發展，但每每遇到問題都是關閉機制、或是堆高門檻；去年經濟部曾說要提出能源用地白皮書，做為能源開發的依據，但到現在仍沒有下文。

蔡卉荀表示，如果要達到2050淨零，全台光電約需要40至80GW，約4至8萬公頃的土地。她呼籲經濟部應以過去的政策，如漁電共生、屋頂光電等優先達標；並盡早公告能源用地白皮書，未來若要推動新的綠能發展政策不能與它脫勾。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳表示，日前如台17線以西被指為「低地力」的土地，與林務局「國土綠網區域保育軸帶」重疊，若要在這處設置光電，代表會有潛在的生態議題；在規劃區位時，農委會應該同時拿出保育對策。

吳其融補充，農委會所推動大糧倉方案暨行動計畫，在部分雜糧用地也可能與光電設置區會有衝突，如彰化、嘉義、台南，等地；光電在地方利益上的鑲嵌，會將漁農吃乾抹淨。

地球公民基金會議題部專員黃子芸表示，台灣的國土計畫法已在2016年發布，內政部、行政院應召集機關進行協調，包含能源部門與農業部門各自的需求。（編輯：龍柏安）1120601

綠營前黨工遭性騷疑被吃案！范雲：絕對零容忍、黨中央將調查懲處

疑開輔助駕駛！特斯拉衝破國道護欄墜邊坡　車頭全毀2人傷

掃黑打詐！黃明昭視導基隆警局肯定成效　頒發重大刑案慰勉金

陸軍鑑測驚傳意外！44歲中校跳繩突休克　送醫裝設葉克膜搶救中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀