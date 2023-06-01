蘇慧倫實習驗屍嚇壞 爆料張孝全、王識賢是「句點王」
Netflix懸疑影集《誰是被害者》第2季媒體探班今（1）日舉行，新卡司蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙合體亮相，蘇慧倫劇中演法醫，分享說：「有去跟專業法醫碰面，練習拿手術刀，學習怎麼看屍斑、屍漿研判死亡時間，但被真實驗屍照嚇了一跳。」與張孝全、王識賢合作，蘇慧倫也爆料2人的「直男式發言」讓人發噱。
記者羅凌筠/台北報導
蘇慧倫、張孝全相隔20年合作，張孝全敘舊時突然冒一句：「當年我19歲。」讓蘇慧倫聊不下去：「喔。」句點這個話題，此外王識賢喊她一聲「慧倫姐」，也讓她滿頭問號，王識賢解釋：「因為我後期進入滾石的時候，蘇慧倫是師姐，這是尊稱，沒有冒犯的意思。」
睽違10年再拍台劇，藤岡靛說：「因為演台灣的檢察官台詞很多，專業用語背起來很難。」張再興是他的中文老師，私下還傳授了很多撩妹金句，教他跟梳化妹妹開玩笑。劇中張再興、王識賢的警察組和藤岡靛的檢察官組立場對立，有很多衝突對手戲，王識賢打趣說：「張再興升隊長了，我要看他臉色吃飯。」
許瑋甯一頭幹練短髮亮相，她從第1季的記者轉職擔任第2季的公關，笑說記者職業病戒不掉，拍到一半會問導演：「這個情境我是不是會想拿出手機偷拍？」她透露和香港演員劉俊謙有感情線，劉俊謙為了中文台詞也很頭大，笑說：「我第一天跟瑋甯拍，就問她覺得我的中文好不好，已經沒有空間管演戲的部分了。」