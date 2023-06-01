《親愛壞蛋》灑狗血！豪宅男被誣陷性侵領便當 真凶掀網友熱議
三立、TVBS家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》劇情高潮迭起，上周播出棒球國手禾浩辰捲入豪宅住戶項婕如性侵案，因此召開記者會，崩潰澄清自已不是凶手，隨後離開現場卻遭貨車追撞身亡，衝擊的畫面令人不勝唏噓，有不少網友同情禾浩辰的角色，認為他倒楣到了極點，不僅得了投手失憶症、被球團施壓、還被誣賴性侵，最後甚至走向死亡，當晚播出無線收視0.68，女性族群收視1.21創新高點。
記者羅凌筠/綜合報導
而劇情陸續也有更多線索浮現，包含項婕如想起疑似高中同學徐韜在MTV下藥侵犯，因此凶手矛頭瞬間轉往徐韜身上，這段播出後也讓網友氣到大罵：「人渣！」而真實的凶手究竟是誰也引發眾多網友熱議，紛紛留言猜想劇情走向，甚至釣出六月親自回覆網友：「你們看到的都不是你們看到的。」並偷偷預告劇情將會顛覆大家的想像，提醒觀眾「記得準備好面紙」。
六月的角色是惡貴婦反而受到同情，有強勢的婆婆、外遇的老公、表面順服的兒子，紛紛留言：「其實我覺得妳這個角色好辛苦，壓力好大」、「一點都不羨慕妳外在的光鮮亮麗，范太太不好當」。六月說：「每個女孩從單身結婚到生了小孩，幾乎都會從柔弱變身為無敵鐵金剛，甚至會為了先生、小孩、家庭做出很大的讓步。」此文發出後讓許多女性劇迷感同身受。
而隋棠的劇中女兒項婕如在學校遭同學霸凌，後來敵不過同儕的輿論壓力，選擇在家輕生，被及時救回。現實生活中有一雙兒女的六月也感嘆現代教養真的比較不容易，以前沒有手機、網路，娛樂方面相較之下比較單純，如今不只有校園霸凌更多出了網路霸凌。對六月而言，現階段能做的就是多陪伴孩子，教導他們是非對錯以及正確觀念。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995