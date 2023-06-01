T1／阿巴西勇奪年度MVP！戰勝隊友林韋翰 「台灣黑豹」寫里程碑
台灣運彩 X T1聯盟今天（23日）表示，2022-23賽季已於5月21日完美落幕，年度頒獎典禮訂於6月1日舉辦，典禮高潮之處，頒發年度最大獎——最有價值球員（MVP），由
記者黃建霖/臺北報導
第一季榮膺年度新人的特攻黑豹阿巴西，本季攻守兩端能力再進化，穩定度及成熟度亦大幅提升，本季場均貢獻18.9分、5.7籃板、2.4助攻、1.4抄截，蛻變成陣中獨當一面的主力球星。阿巴西在今年4月4日成為T1聯盟首位達成一千分的本土球員，本季已獲得年度人氣球星、年度第一隊殊榮。
在進入職籃前有想到過這一刻嗎？阿巴西表示自己沒想到能走到這麼遠，當年到世新大學本沒有打球機會，很感謝一路走來這些培養自己的人。
其他入圍者方面，英熊隊長蔣淯安是上季年度MVP得主，今年依舊扮演團隊靈魂人物，進攻端不僅是串聯球隊的核心箭頭，關鍵時刻更頻頻上演神乎其技的得分能力，本季出賽24場中，平均上場40分鐘，繳出聯盟本土第二高16.8分，外加4.2籃板、6.3助攻、2抄截的表現。
上季末轉戰特攻的林韋翰本季成為閃電軍團安心的存在，獨到的視野、精闢的傳球，只要後場魔術師在場上，球隊進攻總是行雲流水般順暢，本季場均12.9分、6.2籃板、10助攻、2.9抄截，除了包辦年度抄截王與摩曼頓年度助攻王，又拿下總冠軍賽最有價值球員。