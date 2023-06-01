《音樂主理人》6月底火熱開播！陶晶瑩也看呆：實力直上三金水準
2023年最令人期待的音樂選秀實境節目《MUSIC MAKER音樂主理人》即將在今年夏天重磅開播，堅強的飛行導師陣容，以及有豐富音樂製作、表演經驗的選手們，還有主持界的三金女王陶晶瑩、新星邱宇辰（毛弟），也讓人期待節目中究竟會碰撞出什麼樣的精彩火花。
記者詹鎰睿/綜合報導
《MUSIC MAKER音樂主理人》一共收到400多位選手的報名，初階即海選出36位選手，並在第一階段再淘汰掉12位，殘酷的淘汰賽制過程，將於6月19日正式在官方社群上曝光，讓觀眾搶先一睹選手的參賽作品，見識他們的硬實力。而最後出線的24位選手，將於《MUSIC MAKER音樂主理人》節目中展開新的旅程，既要跟對手合作同時又要競爭，在歷經層層主題關卡後，爭奪主理人寶座，擁有自己風格的音樂品牌，引領經營方向。
為了爭奪由五百萬基金成立的音樂廠牌主理人寶座，選手們皆發揮畢生實力，全方位的企劃與創作，無不讓評審瞠目結舌，無從下手淘汰，直言選手不是不夠好而被淘汰，而是對手真的太強勁了。畢竟，選手各個來頭不小，不少都已經是音樂圈線上知名的製作人，也讓同時橫跨音樂界的主持人陶晶瑩多次驚豔到說不出話來，笑說有時候都忘記自己也是評審之一，看他們的表演看到自己都入迷了，直呼：「選手表演實力直上三金典禮表演水準。」
每一集幾乎都會發生飛行導師評分困難的狀況，也讓陶晶瑩在4月記者會上表示，節目入選的選手都不是欠栽培，他們只是缺舞台，真的非常開心看到有《MUSIC MAKER音樂主理人》這樣的節目，讓這些已經做好準備的年輕人們發光發熱。當時記者會上陶晶瑩還開玩笑的對記者們說，「你們要好好記得這些人，將來這些都可能是你們想訪都約不到的大明星，我沒在開玩笑，他們的實力真的不能小看！」
《MUSIC MAKER音樂主理人》將在6月30日起於東風衛視每周五19：00首播，每周六23：45重播；7月1日起在霹靂電視台於每周六22：30播出，每周日19：30重播，共有13集精彩節目內容，邀請大家準時收看，一起期待新音樂廠牌主理人的誕生。