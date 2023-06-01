台灣女棒奪銀！亞洲盃3:8不敵日本！9月出征世界盃

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亞洲盃女子棒球錦標賽今年在香港舉辦，共12支代表隊爭奪進入世界盃女子棒球錦標賽的門票，在歷經近2週的互相較勁後，由日本隊衛冕亞洲盃冠軍，中華隊第二，第三名為韓國隊。
中華女子棒球隊世界排名第二，僅次於日本，然而台灣女棒沒有企業聯賽或職業聯盟，女將們都是業餘運動員，平日上班假日練球。獲得亞洲盃中華隊組訓權的「接棒未來女子棒球隊」領隊、同時也是此次亞洲盃中華女棒隊副領隊的謝榮瑤表示，在隊伍4年前尚未獲得頂新和德文教基金會贊助時，有女棒去外地比賽為了省錢，打地鋪克難睡在親戚家的客廳、吃大鍋麵就上場比賽，女子棒球處境相當艱困。
2019年，當這支實力堅強的女棒隊苦無經費參加全國女子棒球錦標賽時，謝榮瑤認為只有頂新和德文教基金會創辦人魏應充能了解女子棒球的不易與辛酸，故向魏創辦人求助。而魏應充知悉後，感動女孩們熱愛棒球不畏艱難的心，便透過頂新和德文教基金會「接棒未來」贊助，希望能為愛棒球的女性創造運動平權環境。
接棒未來總教練、也是亞洲盃中華女子棒球隊總教練黃明輝提到，魏創辦人特別聘請了專業防護員，很直接的幫助球員；接棒未來女棒隊隊長杜育娟也是中華隊的隊長，征戰無數比賽的她是球隊資深選手，她說基本上魏爸（魏創辦人）真的是球員需要什麼馬上就提供，接棒未來女棒真的很幸福。
這次亞洲盃備戰，基金會除了提供中華隊職棒等級的斗六棒球場，協助女棒預先適應夜間比賽的環境外，魏創辦人還特別透過集團資源，支援中華女將們賽會期間生活上的物資，讓女孩們能專心比賽。
中華隊這次雖然銀恨奪銀，但也順利的拿到參與世界盃資格。接棒未來女棒隊員口中的最強大後盾「魏爸」，也特別在比賽結束當下透過視訊安慰這群女將，提醒她們不要氣餒，回來後好好準備，9月再戰世界盃。