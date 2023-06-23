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韓菲專訪／最美星二代曝私房書單！自豪第六感神準　鑑定渣男有招

▲「最美星二代」韓菲喜歡看書，難得曝光個人的「私房書單」；對於心理學、哲學有研究的她，自豪第六感很準，很會判別渣男。（圖／記者陳明中攝）
▲「最美星二代」韓菲喜歡看書，難得曝光個人的「私房書單」；對於心理學、哲學有研究的她，自豪第六感很準，很會判別渣男。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕/專訪

韓菲是藝人王中平、余皓然的女兒，是網友票選出的「最美星二代」，還贏過了歐陽娜娜，近來韓菲接受《NOWnews 今日新聞》專訪，分享了在迷惘時可以閱讀的3本書給大家，也自豪透露，自己很會看人，第六感很準，能夠鑑定渣男。

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喜愛看書的韓菲，推薦了3本書給大家，希望讓有同樣在追尋自我的人，能夠獲益良多，第一本她推薦的是《自我的追尋》，由於韓菲本身喜歡看心理勵志的書籍，喜歡藉由心理學、哲學了解人性，看完這本書後，她獲得了許多解答，「成長過程中，會聽到不同的人對我的評價，大家說的都不一樣，我要怎麼知道誰說的是對，誰說的有錯，看完書後，能夠理解很多矛盾的想法。」韓菲還表示，尤其是在迷惘、內心有拉扯的時候，透過這本書，可以找到一些方向。

▲韓菲的「私房書單」曝光。（圖／韓菲提供）
▲韓菲迷惘時，會看這本心靈勵志書籍《自我的追尋》，尋找方向。（圖／韓菲提供）
韓菲推薦的第二本書是李惠貞的《成為自由人》，這本書是韓菲表姐送給她的，韓菲提到，這本書表姐跟她看完都有很大的啟發，「我看完這本書後送給我了我朋友，有種傳承的感覺。」韓菲形容《成為自由人》是本療癒的書籍，「我會把自己的人生經歷套進去，每個人都有不同的故事，我屬於會突然焦慮的人，這段時間準備專輯，錄完音了，看了很多同學在國外的生活，我會想，不知道這張專輯會不會如預期，我有空閒就會想東想西，看了這本書帶給我平靜。」

第三本書韓菲推薦《心智鍛鍊課》，她笑說自己是滿容易緊張的類型，以前上台表演，常常會因為緊張而失常，「看這本書讓我知道怎麼在表演之前，讓心平靜下來，進入演藝圈內心要足夠強大，在這部分加強，這本書充實我滿多的。」

▲韓菲的「私房書單」曝光。（圖／韓菲提供）
▲▼韓菲看的書籍多以心理、勵志居多。（圖／韓菲提供）
▲韓菲的「私房書單」曝光。（圖／韓菲提供）
 
韓菲看的書籍都偏向心理勵志居多，但她在IG也曾難得PO出愛情題材的小說《遇見你之前》，與該系列續集《你轉身之後》，其中《遇見你之前》之後還被改編成了同名電影，由艾米莉亞克拉克、山姆克萊弗林主演，男女主角驚心動魄的情感，讓旁觀者都會被震懾的程度。韓菲坦言，自己嚮往刻骨銘心的愛情，「想要談那種...不是短的，是一場刻骨銘心的，我想在過程中，會學到各種經驗吧，當然在書裡是遺憾的結局，但在真實世界不希望。真的愛上，就是真心誠意對待他，至少能夠相愛一段不要太短的路。」

▲韓菲專訪（圖／記者陳明中攝）
▲韓菲嚮往刻骨銘心的愛情。（圖／記者陳明中攝）
韓菲笑說自己很會看人，所以不怕遇到渣男，「跟一個人交往之前拉長相處時間，從相處中找到小細節。」她自豪的說，第六感滿準的，這也是為什麼她的朋友都是重質不重量，「我不喜歡短短的友誼，現在的朋友都是認識7、8年的。」

▲韓菲專訪（圖／記者陳明中攝）
▲韓菲自豪第六感很準，很會看人。（圖／記者陳明中攝）

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