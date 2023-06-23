韓菲專訪／最美星二代曝私房書單！自豪第六感神準　鑑定渣男有招

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓菲推薦的第二本書是李惠貞的《成為自由人》，這本書是韓菲表姐送給她的，韓菲提到，這本書表姐跟她看完都有很大的啟發，「我看完這本書後送給我了我朋友，有種傳承的感覺。」韓菲形容《成為自由人》是本療癒的書籍，「我會把自己的人生經歷套進去，每個人都有不同的故事，我屬於會突然焦慮的人，這段時間準備專輯，錄完音了，看了很多同學在國外的生活，我會想，不知道這張專輯會不會如預期，我有空閒就會想東想西，看了這本書帶給我平靜。」
第三本書韓菲推薦《心智鍛鍊課》，她笑說自己是滿容易緊張的類型，以前上台表演，常常會因為緊張而失常，「看這本書讓我知道怎麼在表演之前，讓心平靜下來，進入演藝圈內心要足夠強大，在這部分加強，這本書充實我滿多的。」
韓菲看的書籍都偏向心理勵志居多，但她在IG也曾難得PO出愛情題材的小說《遇見你之前》，與該系列續集《你轉身之後》，其中《遇見你之前》之後還被改編成了同名電影，由艾米莉亞克拉克、山姆克萊弗林主演，男女主角驚心動魄的情感，讓旁觀者都會被震懾的程度。韓菲坦言，自己嚮往刻骨銘心的愛情，「想要談那種...不是短的，是一場刻骨銘心的，我想在過程中，會學到各種經驗吧，當然在書裡是遺憾的結局，但在真實世界不希望。真的愛上，就是真心誠意對待他，至少能夠相愛一段不要太短的路。」
韓菲笑說自己很會看人，所以不怕遇到渣男，「跟一個人交往之前拉長相處時間，從相處中找到小細節。」她自豪的說，第六感滿準的，這也是為什麼她的朋友都是重質不重量，「我不喜歡短短的友誼，現在的朋友都是認識7、8年的。」