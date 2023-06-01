T1／法國不來台打世界盃熱身賽　但8月仍有機會看到這些NBA球星

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過之前聯盟在和這幾國籃協討論時，就已經有立下一個但書，必須要考慮分組抽籤結果，如果有球隊分在同一組，那就不會一同來打熱身賽，避免被同組對手情蒐。法國和拉脫維亞都被分在H組，因此前者最終沒有前來，改成B組的波多黎各。
T1聯盟祕書長張樹人表示，「確實現在就是立陶宛、拉脫維亞和波多黎各，我們也已經有收到他們的球員名單，其實陣容很完整，陣中擁有的NBA球員在健康的情況下都會隨隊出賽。」
在NBA各自球隊中擔任主力中鋒的Domantas Sabonis和Jonas Valanciunas都是立陶宛國家隊的成員，拉脫維亞則有Kristaps Porzingis，鵜鶘「神偷」Jose Alvarado去年首次代表波多黎各出賽，三隊不乏在NBA中打出名號的好手。
雖然今年選秀狀元呼聲極高的Victor Wembanyama，以及灰狼隊明星中鋒Rudy Gobert，無法隨法國隊前來。但若以名單來看，這次的世界盃熱身賽依然競技水平很高，而且有許多看點。
張樹人強調，T1方面除了是希望帶給球迷好比賽之外，主要也是希望藉由申辦這樣的比賽，讓裁判、工作人員藉由這次辦國際比賽的經驗，在各方面得到經驗和學習機會。
「看看國際裁判和國際水準的球隊是怎麼去運作一場國際賽，這是我們這個本土職籃聯盟可以去學習和借鏡的地方，這才是我們最大的目的。」張樹人認為，如果本土聯盟或球隊，能在這次的比賽中，去和這些國際強隊交流，那或許就能打開一個很好的機會，去發展台灣籃球。