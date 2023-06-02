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曾獲蔡英文肯定「厭世工程師」　涉性騷擾未成年少女、外流私密照

▲ 曾獲蔡英文肯定「厭世工程師」，涉性騷擾未成年少女、外流私密照（圖／新頭殼）
▲ 曾獲蔡英文肯定「厭世工程師」，涉性騷擾未成年少女、外流私密照（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

時常在網路分享政治議題插畫的親綠匿名臉書粉專「厭世工程師」曾經獲得蔡英文總統肯定、行政院副院長鄭文燦發文標記，還發文批評國民黨「仇女」，但卻被指控長期性騷擾模特兒及未成年少女，還擅自散布女性私密照；「厭世工程師」發文道歉後，目前已將臉書粉專關閉。

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「厭世工程師」繪圖內容可見政治立場明顯，吸引許多粉絲追蹤按讚。他的插畫4年前曾獲蔡英文點名肯定，鄭文燦擔任桃園市長時也發文標記「厭世工程師」的臉書帳號並留言互動。然而，一名模特兒發文控訴，她好意讓「厭世工程師」練習「繩縛」而拍下的私密照，竟被「厭世工程師」將照片外流至臉書社團，供外人欣賞、滿足虛榮心。

該名模特兒直呼「如果不是因為運氣好，剛好看到他在滑臉書時出現那篇文章，我的圖片至今可能還在社團網路流傳」，「厭世工程師」也被爆出在一場唱歌活動上未經同意將手伸進未成年的B女內衣裡性騷擾；另有受害者控訴，「厭世工程師」擅自闖入非圈內活動的場合，撫摸她的頭、腳踝、搔癢，還伺機打她屁股，即便她已讀不回，對方仍一直傳騷擾訊息，且受害者有許多人。

「厭世工程師」第一時間發文道歉止血，並承諾會積極尋找被傷害過的人並進行溝通，也希望能夠「透過其他人跟我這邊主動聯繫，我會盡力去進行後續溝通與補償，面對這些我造成的事情」，不少粉絲仍為他加油打氣。對此，桃園市議員林昭印1日在臉書Po文指出，「厭世工程師」於5月26日發文罵國民黨仇女，5月30日就爆發醜聞道歉，接著關粉專，一切都是「業力引爆」。

林昭印續指，「厭世工程師」聲稱會積極找受害者溝通，拜託「真的不要，想想都覺得你超恐怖的」，他痛批：「從田昀凡、丁允恭、周家鴻、李正皓到厭世工程師、還有民進黨婦女部內部都爆發，很多人不知道這些事，或是發生太多次了感到很麻木。但，我們不能這樣就算了」。

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蔡英文發文喊話與年輕創作者一起「守護台灣」 圖：翻攝蔡英文臉書
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厭世工程師被指控性騷擾，急忙發文道歉。 圖：翻攝臉書
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