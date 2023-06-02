機器人輔助定位手術！找出「頑固型癲癇」深層病灶　患者擺脫27年癲癇困擾

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頑固型癲癇患者 傳統開顱手術風險高全國約有20－30萬位癲癇患者，其中高達3成是屬於頑固型癲癇。北榮功能性神經外科醫師李政家表示，頑固型癲癇又稱為藥物難治型癲癇，指的是使用二種以上藥物仍難以有效控制癲癇發作，或是副作用明顯的癲癇患者。
頑固型癲癇若能找到病灶並經由手術治療，就有機會減少癲癇發作，甚至有機會痊癒。不過，北榮癲癇科主任尤香玉醫師表示，像陳先生這樣頑固型癲癇的案例，異常放電點在深處，雖然醫師都知道但卻碰不到，如果要找到放電位置並進行移除，過去需要做開顱手術一層一層由外而內扒開來。
開顱手術本身就有其風險，若要進入大腦深層風險更是相當的大，所幸現在有新技術可以透過機器人來更精準地定位，找到確切病灶後，再經由高射頻熱凝損手術將病灶電燒移除。
李政家醫師表示，藉由新式腦部機器人手術，病人不用再帶著傳統電燒厚重的頭架，而新式機器人手術入針處、標靶點的精準度比傳統更好，對大腦而言1毫米的差距都會有很大的影響，機器人能更精準地定位，且操作時間更快，能減少手術風險、麻醉時間等，提升安全性。
手術小兒癲癇也適用 醫師籲病童應及早治療北榮自2021年3月引進腦部機器人手術後，已進行了108台手術，分別應用在癲癇病灶切除／毀損術、立體定位腦波電極置入術、深部腦刺激術、腦切片等。李政家醫師表示，其中最小的癲癇收治病人為3歲孩童，小兒癲癇患者只要頭骨是硬的，都可以執行腦部機器人手術。
癲癇患者超過6成，在學齡前就癲癇發病，年紀較小就發作的患者通常都屬於頑固型癲癇，癲癇無預警發作，對學習、生理成長等各層面都會造成嚴重影響。李政家醫師也指出，有些病人害怕手術一直延後手術治療，認為癲癇發作也沒關係，但異常放電未獲得控制漸漸地認知功能、記憶力、計算能力等都會下降。
醫師呼籲，現在微創手術安全性高，不像過去開顱手術有這麼大的風險，建議民眾應及早治療癲癇問題，如果能在12歲前積極接受專業評估與外科手術治療，就能有效減少癲癇發作頻率，維持生活品質。
像受癲癇困擾27年的陳先生，現在也終於可以回到職場工作。尤香玉醫師也呼籲，癲癇是易被歧視、誤解的疾病，但現在有很好的方法能改善癲癇，癲癇患者若能接受治療，其實可以發揮原本的社會功能，也希望病患能及早接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58062
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