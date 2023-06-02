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糖尿病酮酸中毒怎麼預防？嘔吐、呼吸有果香要注意！原因、症狀、預防一次看

糖尿病酮酸中毒怎麼預防？嘔吐、呼吸有果香要注意！原因、症狀、預防一次看
糖尿病酮酸中毒怎麼預防？嘔吐、呼吸有果香要注意！原因、症狀、預防一次看

Heho健康

全身無力、嗜睡、嘔吐，甚至怎麼叫也叫不醒，如果你身邊的家人有這樣的情況，要小心是「酮酸中毒」的情況，到底酮酸中毒是什麼？又要怎麼預防？

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糖尿病酮酸中毒（DKA) 是糖尿病嚴重併發症，通常在第一型糖尿病的人中最常見，但也有 10-30% 會發生在第二型糖尿病患者身上，甚至是發生酮酸中毒後才確診為糖尿病。

酮酸中毒的 9 大症狀

糖尿病酮酸中毒的初期症狀通常進展較緩慢，會以「非常口渴、小便比平常多很多」為早期症狀，但如果不治療，可能會很快出現更嚴重症狀：

  • 噁心、嘔吐
  • 腹痛
  • 虛弱、疲倦
  • 氣短、易喘
  • 呼氣時有水果味
  • 意識混亂
  • 頭痛
  • 肌肉僵硬或疼痛
  • 皮膚和口腔乾燥
糖尿病酮酸中毒的診斷標準有以下三項：高血糖（血糖大於 250 mg/dL）、代謝性酸血症（動脈血bicarbonate <15mmol/L, pH <7.3）及血液中尿液中有酮體反應。但也有少數糖尿病酮酸中毒症沒有高血糖症狀，因此血糖值正常也不能排除糖尿病酮酸中毒症。

原因出在血糖進不了細胞 身體產酮體當備用燃料

當體內胰島素不夠，血糖無法進到細胞被利用，身體會開始分解脂肪作為燃料，這時候就會產生「酮體」到血液中，再經由尿液排出。所以尿中出現酮體時，表示細胞能量運用出了問題，當酮體在血液不斷累績，產生酮酸中毒，就會出現不適症狀，甚至昏迷、死亡。

通常這樣的情況發生在「高血糖、低胰島素」的情況，像是因感染導致體內某些抗胰島素的激素上升（常見於肺炎和尿道炎）、胰島素注射的時間和劑量出問題，或是酒精和藥物的濫用等。



預防酮酸中毒 以控制血糖為首要目標

有很多方法可以預防糖尿病酮酸中毒其他併發症：

  1. 控制糖尿病：糖尿病的控制和飲食息息相關，這時候不能忽略的是「碳水化合物」的總量，也就是所有澱粉類和精緻糖的量，並不是不能吃，而是要「控制總量定時吃」，並依照指示正確使用胰島素和藥物。
    （參考閱讀：逆轉血糖關鍵！糖尿病該怎麼預防？如何從飲食調理？營養師分享飲食要點與 3 大禁忌）
  2. 補充足夠水分：高血糖時身體容易排出過多水份，補充足夠水分可以幫助維持水分平衡、避免脫水，並透過尿液增加酮體的排出。
  3. 監測血糖和尿酮：每天監測並記錄血糖 3-4 次，如果有生病或感到壓力，就需要更頻繁的檢查，確保血糖控制在目標範圍內，若持續超過 300 mg/dL，請立即就醫。當血糖過高(> 240 mg/dL)、生病、感染或有疑似酮酸中毒的症狀時，可以在藥局購買尿酮試紙來檢測尿酮是否過高，若超過標準值，請立即尋求醫療協助。
  4. 勿擅自調整用藥或胰島素：請和醫師討論如何根據飲食和自身活動狀況來調整用藥及胰島素，即使感覺良好也要按醫囑服藥。
若有更多飲食上的問題，也請向營養師尋求個人化的協助，避免酮酸中毒的發生。

文／吳宜庭、圖／雷思瑜



1. KETOACIDOSIS. STATPEARLS PUBLISHING, 2022
2. Diabetic Ketoacidosis - CDC
3. Diabetic ketoacidosis - Mayo Clinic
4. 糖尿病酮酸中毒 - 嘉義基督教醫院

延伸閱讀：

WHO提出警告：用代糖減肥可能減出糖尿病！ 營養師分享４招減低糖依賴

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 糖尿病酮酸中毒怎麼預防？嘔吐、呼吸有果香要注意！原因、症狀、預防一次看

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