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酮酸中毒的 9 大症狀
糖尿病酮酸中毒的初期症狀通常進展較緩慢，會以「非常口渴、小便比平常多很多」為早期症狀，但如果不治療，可能會很快出現更嚴重症狀：
- 噁心、嘔吐
- 腹痛
- 虛弱、疲倦
- 氣短、易喘
- 呼氣時有水果味
- 意識混亂
- 頭痛
- 肌肉僵硬或疼痛
- 皮膚和口腔乾燥
原因出在血糖進不了細胞 身體產酮體當備用燃料
當體內胰島素不夠，血糖無法進到細胞被利用，身體會開始分解脂肪作為燃料，這時候就會產生「酮體」到血液中，再經由尿液排出。所以尿中出現酮體時，表示細胞能量運用出了問題，當酮體在血液不斷累績，產生酮酸中毒，就會出現不適症狀，甚至昏迷、死亡。
通常這樣的情況發生在「高血糖、低胰島素」的情況，像是因感染導致體內某些抗胰島素的激素上升（常見於肺炎和尿道炎）、胰島素注射的時間和劑量出問題，或是酒精和藥物的濫用等。
預防酮酸中毒 以控制血糖為首要目標
有很多方法可以預防糖尿病酮酸中毒其他併發症：
- 控制糖尿病：糖尿病的控制和飲食息息相關，這時候不能忽略的是「碳水化合物」的總量，也就是所有澱粉類和精緻糖的量，並不是不能吃，而是要「控制總量定時吃」，並依照指示正確使用胰島素和藥物。
（參考閱讀：逆轉血糖關鍵！糖尿病該怎麼預防？如何從飲食調理？營養師分享飲食要點與 3 大禁忌）
- 補充足夠水分：高血糖時身體容易排出過多水份，補充足夠水分可以幫助維持水分平衡、避免脫水，並透過尿液增加酮體的排出。
- 監測血糖和尿酮：每天監測並記錄血糖 3-4 次，如果有生病或感到壓力，就需要更頻繁的檢查，確保血糖控制在目標範圍內，若持續超過 300 mg/dL，請立即就醫。當血糖過高(> 240 mg/dL)、生病、感染或有疑似酮酸中毒的症狀時，可以在藥局購買尿酮試紙來檢測尿酮是否過高，若超過標準值，請立即尋求醫療協助。
- 勿擅自調整用藥或胰島素：請和醫師討論如何根據飲食和自身活動狀況來調整用藥及胰島素，即使感覺良好也要按醫囑服藥。
文／吳宜庭、圖／雷思瑜
1. KETOACIDOSIS. STATPEARLS PUBLISHING, 2022
2. Diabetic Ketoacidosis - CDC
3. Diabetic ketoacidosis - Mayo Clinic
4. 糖尿病酮酸中毒 - 嘉義基督教醫院
延伸閱讀：
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 糖尿病酮酸中毒怎麼預防？嘔吐、呼吸有果香要注意！原因、症狀、預防一次看