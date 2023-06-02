伴侶難找不婚不生情感寄託貓狗　毛小孩臨終送行更是重要課題

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毛小孩最後一哩路 應以尊重生命來辦當寵物最後一哩路來到時，早期在法條未健全時，大多只能偷偷被丟棄或由飼主埋在自家花園。現今的處理狀況較為人性，大多委由專業寵物生命紀念業，或是請獸醫院協助善後。
近幾年，寵物臨終處理也已經有專門的證照，服務品質的提升已經不像過去；農委會在去年四月成立了寵物管理科並責成各地方積極輔導業者邁入合法化，對於土地環境和設施安全，服務流程等要求，都能符合飼主的需求。寵物用他們的一生來陪伴飼主，寵物的最後一哩路應該要以生命為本，懷著祝福與尊重生命的理念來做。
▲全台第一合法寵物生命紀念園區「幸福美地」
合法寵物生命園區 創立新風貌日前為響應國際寵物日，臺北捷運結合雙北公車更開辦「寵物友善臺北好行！」可見政府單位也非常重視飼主及寵物環境空間，而在寵物往生事上，桃園市政府與民間企業經數年努力下，在鄰近永安漁港旁設立了全台第一個合法寵物生命紀念園區，讓寵物們的最後一哩路，不用被丟棄，更不必擔心放置環境合法與否。
全台第一個合法園區的創辦人，澤聖擺渡國際事業龔澤民董事長對飼主說：「我們無法不讓您悲傷，但希望可以做到讓您減少悲傷」。他認為傳統寵物骨灰骸存放設施，會令人產生太過嚴肅的感覺，且宗教氣息濃厚，龔澤民董事長認為用愛心營造的寵物生命紀念園區不應該陷入傳統的思維，應該更像是一個休閒處所。
任何生命都值得被尊重 環境可撫慰飼主悲傷現在寵物身後事有多樣性的選擇，有火化、撒喪，更不拘各種宗教儀式，也可以擁有塔位、牌位。每一個飼主都可以為他的寵物選擇最適合的送別方式。
龔澤民董事長表示，每一個生命都值得被尊重，在寶貝生命最終的儀式過程，除了安慰失去寵物的悲傷，更要協助飼主從悲傷走出來，若這個空間是舒適，安全、可信賴，同時能夠提供寵物相關藝文活動，連結周邊休憩景觀、綠色廊道、動物生命教育園區、大堡礁生態園區等，不僅讓飼主來到這裡可以懷念寶貝，也可以讓未養寵物的民眾樂意隨意進出的休憩風景區。
結合公益不於餘力 免費為浪浪集體火化龔澤民董事長表示，他想打造一處全台第一個合法寵物生命紀念業外，也希望讓流浪動物死後能夠妥善處理，因此不僅豎立慰靈碑，讓沒有家人的動物們有個依歸，同時也為浪浪免費集體火化，他呼籲愛寵物的善心人士能多多加入，更希望與其他相關的公益團體做連結，共同為毛小孩們做更多更好的事。並且重新建立寵物生命紀念的意義。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58034
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