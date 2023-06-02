NBA總冠軍賽／金塊104:93大勝！Jokic轟大三元　熱火吞今年G1首敗

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此役雙方在開賽就打得很膠著，Butler連得5分，金塊則利用Aaron Gordon的體型不斷低位單打成功。首節他就得到12分，球隊取得20分的禁區得分，金塊團隊命中率接近6成，該節打完以29:20領先。
次節熱火在Jokic不在場時祭出聯防，不過效果並不是很好，金塊在外線能把握住空檔命中三分。主力回歸後，Jamal Murray的兩記外線讓金塊持續拉開比分，半場打完他們以59:42領先，球隊4人得分上雙，Murray得到18分，Gordon砍下14分，團隊已在禁區攻下32分。
易籃再戰後，熱火讓Butler守Gordon解決低位問題，打出一波7:0反擊，迅速追進比分。不過金塊隨後靠Murray連得5分穩住陣腳，換上第二陣容後Bruce Brown打得活躍，連續拋投命中，三節打完分差被進一步拉開到21分。
末節金塊專注力有些下滑，被熱火快速得11分，比賽瞬間又變得緊張起來，這一節客隊加快進攻速度，讓金塊難以佈防。Jokic連兩個回合打進及時止血，Haywood Highsmith命中外線讓比分回到個位數。
關鍵時刻Kentavious Caldwell-Pope罰球線跳投命中，Gordon籃下造成犯規，金塊在進入最後2分鐘時取得13分領先穩住陣腳，也收下了最後的比賽。本賽季季後賽前3輪，熱火在客場贏下了所有的第一戰，今天則是他們今年首次在G1輸球。
Jokic這一場又是27分14助攻10籃板的全面表現，Murray則用超高命中率得到26分10助攻，M. Porter Jr.斬獲14分12籃板。熱火方面，Adebayo攻下26分13籃板5助攻，Butler得到13分7籃板7助攻。
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