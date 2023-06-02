企鵝妹走破800公里！環島1個月「臉驚見變化」 對比照觀眾認證
南韓超人氣正妹實況主「企鵝妹」柳允進（Jinny），徒步環島旅程已持續超過一個月，已經走過800公里的她一路以來實在非常辛苦，也遇到許多有趣的事情，整趟旅程已經進入最後尾聲。然而，就有觀眾朋友追直播一個多月後，發現企鵝妹在這一個月當中因為徒步的緣故，皮膚變黑，臉部也因為疲勞氣色跟啟程第一天相比有落差，引發共鳴。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹4月13日時，在IG宣告自己將在台灣進行徒步環島旅程，指出自己要從宜蘭出發，依序經過台灣本島最東、最北、最西點後，抵達目的地墾丁以及台灣最南點，原本整段旅程的預估公里數就高達634公里，不過中間有許多插曲，也有到台灣各地景點參觀導覽，因此目前才剛走到南部地區，公里數也已經突破800公里，讓PTT鄉民對她是滿滿的佩服！
然而在路途中，企鵝妹除了體會到台灣人的熱情外，自己也發揮愛心拯救小狗狗，並且幫小狗找到全新的家，但也有遇到不少奇耙的人物，往往都引起不小討論。然而截至目前為期快40天的旅程當中，除了企鵝妹的腳已經有些不堪負荷出現「水泡天坑」之外，有觀眾也發現她的臉部略顯疲態許多。
有網友在PTT貼文指出「我每天跟企鵝妹的直播有重大發現，企鵝臉圓了一圈，是不是有變胖？而且和剛開始充滿膠顏蛋白、青春洋溢的臉龐相比，感覺開始顯老」只見貼出第一天上路的企鵝妹，和6月1日的企鵝妹相比，企鵝妹的皮膚相對黑了不少，臉部的氣色確實也沒有第一天那麼的好。
不少觀眾紛紛留言「走了800公里的那個女人，真的很佩服她」、「走了800公里太陽還這麼毒，你要跟我說氣色多好我是不信」、「真的蠻猛的，哪個女生願意這樣啊」、「超級強....期待她完成創舉那天」、「睡眠不足是很大原因吧，感覺是水腫而已」、「應該是睡眠不足也有關係啦，真的有夠辛苦」、「你去外面曬太陽曬個五天就知道為什麼了」。