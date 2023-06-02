白飯淋醬油、泡麵果腹　4成偏鄉弱勢童嚴重營養失衡

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4成偏鄉弱勢孩子 擔心父母難以取得食物博幼基金會執行長陳良枝表示，博幼調查發現直到近幾年，仍有高達4成的偏鄉弱勢兒童擔心父母難以取得食物，曾經餓肚子、煩惱下一餐在何處。比對2009年全國經濟弱勢戶青少年調查糧食不安全率為22％，博幼基金會輔導之偏鄉學童中，過半國小學童有糧食不安全經驗，推測是偏鄉環境限制飲食所致。
缺乏飲食多樣性 肥胖率較全國高出許多由於偏鄉受輔導學童進食以「能吃飽就好」，吃最多的是米飯麵食類，營養來源高達64.8%來自於醣類，嚴重缺乏鈣質、維生素E及維生素B6，導致7-12歲學童的肥胖率高達40.9％，相較2013-2016年全國營養調查中，同齡學童28.4％高出許多。
而且偏鄉學童對於營養知識不足，不了解加工食品、零食對於健康的影響，沒有正確的營養提醒，便宜好吃的零食成為多數偏鄉弱勢兒童的暑假正餐。長期熱量攝取過多，維生素礦物質更嚴重不足，恐影響孩子學習的專注力。
第一線照顧孩子的博幼基金會尖前中心主任康昌銘分享，在資源難以抵達的偏鄉，孩子們在暑假期間少了營養午餐的庇護，營養來源偶爾來自分食親戚鄰居的一份便當，物資不夠時更會打包博幼課輔的奶粉，才得以溫飽，而這樣的孩子並不在少數。
送物資進偏鄉 目標逾五千名兒童家庭受惠佳格食品推出計畫，目標捐助總價值9百萬的「以愛灌溉食育箱」，攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，並發送超過千份兒童營養知識墊板及教案，盼助孩童營養自立、每日三餐都能正確地選擇營養的食物，總計目標照顧逾5,000名偏鄉兒童家庭，期盼拋磚引玉，幫助偏鄉弱勢兒童健康成長。
食育箱營養成分包括全榖雜糧類、魚豆蛋肉類、乳品類、油脂與堅果種子類4大營養，且沖泡即可上桌，對於孩子來說烹調方便、使用廚房安全性也高。佳格企業社會責任推動小組暨媒體發言人王馨敏表示：「過去3年偏鄉兒童關懷經驗，今年特別攜手博幼基金會推動『以愛灌溉食育箱』，除了讓孩子感受到社會愛心與善意外，也能從中培養營養自立的能力，希望邀集大眾一起盡心，讓孩子不再怕暑假！」
此外，佳格也將延續過去灌溉偏鄉小學的初衷，鼓勵教師推動營養教育，開放學校申請使用，以愛灌溉營養教案推動後，預計將有超過千名教育部核定之偏鄉學校學生受惠。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58061
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