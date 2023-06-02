毛孩外出散步惹跳蚤　家人被叮險釀蜂窩性組織炎

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跳蚤48小時內就可產卵 每月驅蟲才是關鍵隨著人口結構與生活型態變遷，國人飼養毛孩比例日益增長，依據農委會寵物登記統計顯示，家養犬貓合計登記數量在去年(2022年)底已超過222萬隻，顯見現代社會對於毛孩健康照護的龐大需求。楊動物醫院院長楊靜宇獸醫師表示，由於國人觀念的改變，飼主與毛孩的關係也從看門顧家進步到如同家人般親密，更期許毛孩能夠以健康的身體長久相伴，因此，相較於過往寵物醫學以治療疾病為主，現今則更著重於預防方面，而三餐吃飽、睡好、每月按時驅蟲正是打造毛孩優質健康生活缺一不可的關鍵。
楊靜宇獸醫師說明，跳蚤等寄生蟲擁有驚人的繁殖能力，跳蚤在短短24至48小時間即可順利交配產卵，一生可誕下高達2,000顆蟲卵，若在毛孩身上發現有寄生蟲的蹤跡，家裡的環境極有可能早已淪陷為寄生蟲大本營，更有數據顯示，95%寄生蟲是以肉眼難以察覺的形式遍布在家中，光靠清潔打掃無法完全消滅，尤其是毛孩共享家庭環境已成為現代社會常態，若是沒有落實每月定期驅蟲，不僅會帶來家裡環境汙染問題，甚至可能成為飼主與毛孩的健康隱患，一旦不幸碰到帶有傳染病之寄生蟲，恐導致嚴重的人畜共通傳染病。
四季都適合寄生蟲繁殖 反覆抓傷口恐感染蜂窩硬組織炎寄生蟲導致的人畜共通傳染病在我國雖然少見，但被跳蚤叮咬而去診所治療的個案卻有相當多例，不僅毛孩需要擔心跳蚤吸血，體溫高的小朋友、孕婦都是跳蚤喜愛的體質之一，尤其是小朋友的皮膚敏感又脆弱，難以控制抓癢動作，舊的紅疹還未消失，新的便冒出來，頻頻亂抓、細菌滋生的狀況，即有可能引發蜂窩性組織炎。
楊靜宇獸醫師強調，臨床觀察到許多飼主存在錯誤驅蟲觀念，誤以為只有夏季或是外出才要注意毛孩的寄生蟲問題，但由於台灣處在亞熱帶氣候的地理環境，一年四季都適合寄生蟲繁殖生長，因此，飼主務必為毛孩每月按時驅蟲以防範病媒傳播，如有發現跳蚤叮咬毛孩或飼主的情況，更應加強環境清潔，防止跳蚤繼續繁衍。
隨著寵物預防醫學不斷精進，市面上的寵物驅蟲藥已相當普及，包括口服藥、滴劑、噴劑、防蚤項圈等不同品類，藥效品質上也越趨友善安全。楊靜宇獸醫師指出，每種驅蟲藥的藥物成分與效力不同，飼主應考量寄生蟲種類與個人生活習慣，替毛孩挑選兼具安全性與效力的產品，回憶起20多年前第一次使用驅蟲驅蚤藥，使用後約3秒鐘的時間，即看見跳蚤與壁蝨慢慢倒下，不單效力驚艷，而且因為藥物不進入體內血液循環，也經常被拿來為懷孕哺乳期間的毛孩或是幼年犬貓驅蟲，如果是剛出生滿2日齡的仔狗仔貓，也能選擇蚤不到噴劑來除蚤，安全性深受獸醫師信賴。
國民驅蟲藥抑制昆蟲生長 藥性溫和無害國民驅蟲藥自上市將近30年以來共計守護台灣超過250萬隻毛孩，可以有效撲滅包括跳蚤、壁蝨等犬貓最常見的寄生蟲，有別於一般驅蟲藥僅針對成蟲控制具備昆蟲生長抑制因子，能阻斷蚤卵、幼蟲和蚤蛹的危害，藥物的防水特性也讓毛孩得以正常洗澡戲水與寵物美容。楊靜宇獸醫師提醒，每月定期為毛孩驅蟲是阻斷疾病發生的關鍵，呼籲飼主選購時應留意驅蟲藥的藥性是否溫和，避免使用含有機磷等高毒性成份，或選擇獸醫師推薦的驅蟲藥品牌，才能保護毛孩身體健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58057
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