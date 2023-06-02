中研院與莫德納簽約合作　建立mRNA創新研發平台

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中研院和莫德納 合作意向三大面向一、建立台灣mRNA創新研發平台，提供新創公司展示及交流機會。
二、選定mRNA技術的前瞻性主題，共同提供資源以加速研發進程。
三、提供團隊參與國際交流的機會，增加其國際化的機會。
中研院副院長唐堂表示，中研院在2020年底組成首支mRNA疫苗研發團隊，以「mRNA先導研究設施」供應早期臨床試驗所需疫苗，也積極延攬研發與技術人才，加速技術發展；mRNA先導研究設施預計今年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。
唐堂指出，為創造研究生態圈、促進應用，中研院成立生醫轉譯研究中心，進駐國家生技研究園區，共已扶植約59家廠商、有13家廠商已公開發行，總市值約新台幣3,500億餘元，占台灣生醫產業市值29%；其中育成中心到今年3月為止，進駐廠商達45家，促進200億民間投資、創造1000個就業機會。
中研院生醫轉譯研究中心吳漢忠主任表示，中研院與莫德納早在2022年12月便有交流，莫德納驚訝於台灣有相當多mRNA相關之研究。本次合作目的為建置完善生醫產業生態系，協助進駐廠商開發藥物成功率，以及縮短開發時程。
前瞻新創獎 鼓勵台灣mRNA研發為了加速mRNA技術發展、培植台灣生醫研究人才，「mRNA前瞻新創獎」計畫將於6月9日展開，徵案領域針對5大治療領域：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病、自體免疫疾病，每組獲選團體/個人可獲得新台幣50萬元整研究支持獎金，以及莫德納台灣一對一輔導機會，且有機會延續合作至後續的臨床試驗及上市。
mRNA疫苗推手、莫德納基因總經理暨科學長黃翊群表示，自己在台灣成長時，中研院是遙不可及的夢想，沒想到幾十年後竟然可以和中研院簽約。生醫產業培植需要長期投資，期待透過產研合作計畫拋磚引玉，鼓勵更多科研先進投入mRNA研究領域、開發無限應用潛力。
李宜真表示，莫德納在台灣創立不到1年，但已經在台灣取得許多突破，台灣是莫德納第一個武漢肺炎疫苗BA1、BA4-5的市場，也在台灣執行流感疫苗跟RSV（呼吸道融合病毒）疫苗的臨床試驗。因應全球高齡化浪潮，莫德納也在研發武漢肺炎跟流感等2合1或3合1疫苗，方便民眾接種，希望為可能到來的下一波疫情做好萬全準備。
至於未來是否考慮與台灣合作疫苗代工？她則表示，不排除任何可能。除了本次的研發領域合作，莫德納未來也希望跟台灣有更多人才發展、扶植等方面合作。mRNA前瞻新創獎計畫收案到7月底，最快9月有望評選出獲獎的5案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58058
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