柯文哲尋蔡英文選總統軌跡　5日將在早稻田大學演講

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柯文哲首日於中午12時25分抵達東京成田機場，並於下午參訪東京媽祖廟，晚上則安排台僑晚會。據悉，柯文哲在晚會中將以人生觀、從醫背景為主題，讓台僑多加認識柯文哲這個人，在國際及區域與兩岸方面的論述，不會有太多著墨。
柯文哲訪日第二天行程，則是前往早稻田大學發表演講，因總統蔡英文2011年競選時，就到過早稻田大學以「新世代的日台關係」為題發表演說，加上同年金溥聰也代表前總統馬英九出訪早稻田大學，並發表「建構台日關係的新思維」演講，所以該地對挑戰總統大選的柯文哲來說意義特殊。
柯文哲將在早稻田大學以「台灣民主發展的進程，新階段的挑戰」為題發表演講，民眾黨秘書長周台竹說，內容將提及台灣過去30年發展當中，以及現在柯文哲的理念，希望改變台灣政治文化與命運，也將分享2014年參選台北市長選舉的想法、從政理念，以及擔任台北市長時推動的市政建設。
據悉，柯文哲預計在早稻田談及兩岸、區域論述，其中包括美中台日關係，而該學校則會有日本、台灣，以及中國籍學生前來聽講，到時將開放提問時間，預計在這場演講後會有較尖銳的兩岸提問。
6月5日下午將拜會跨黨派日本政壇人士，相關人士包括一位前防衛大臣，稍後也會與一名「前首相等級」人士見晤談，再來則是拜訪自民黨眾議員古屋圭司、木原稔；晚間則與日台交流協會晚餐會，由會長大橋光夫親自接待。
柯文哲訪日第三天，上午拜會立憲民主黨「日台議員懇談會（日台懇）」，由於「日台懇」推派「台灣女兒」立民黨參議員蓮舫擔任會長，兩人碰面機率高。
6月7日上午則拜訪日本研究外交、防衛領域智庫，下午前往日本國際問題研究所（JIIA智庫），據相關人士透露，因晤談對象是智庫相關人員，因此也會談及「台灣自主，兩岸和平」論述。
7日當天下午還要拜會的日本政要，據日前媒體披露是東京都知事小池百合子。另外也會拜會我駐日代表處，駐日代表謝長廷可望由謝人親自接待柯文哲。
而民眾黨6月8日上午將到日本外國特派員協會（FCCJ），由於故總統李登輝、前總統陳水扁和蔡英文都曾到此地演講，加上駐日外媒幾乎都在此地，因此在發表簡短演說後也進媒體進行提問。
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