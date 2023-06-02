迎6/5世界環境日！7-11一招免費領美式咖啡 全家拿鐵只要10元
6月5日迎接世界環境日，7-11、全家響應環保愛地球，只要6月5日至7日使用免費租借循環杯的服務，7-11可領美式咖啡兌換卷一張；全家則是5日當天限定，租借循環杯享有中杯經典拿鐵10元的綠色優惠價，且即起至6月27日前，免費借杯還可享有大杯特濃拿鐵半價優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11推動免費租借循環杯服務，目前已有超過500間門市可自主使用機器租借，使用人次更已突破萬人體驗，為了迎接世界環境日，自6月5日至7日前，到7-11門市成功租借循環杯，單筆即可免費獲贈咖啡兌換卷1張，持兌換卷在6月14日前，至提供OPEN iECO循環杯的7-11門市，即可兌換中杯美式咖啡，冰熱不限，共限量1萬杯，送完為止。
全家則是選在6月5日世界環境日推限定活動，當天只要借用循環杯，就可以享有中杯經典拿鐵10元（原價45元，冰熱不限）；同時，即日起到6/27止，消費者在全家440間限定店舖，免費借杯還可享有大杯特濃拿鐵半價（原價65元）。
同時，早午餐Q Burger也於雙北Q Burger共10間門市，設置免費循環杯租借使用服務，並可於全家、萊爾富、OKmart等便利商店歸還，也是首間早午餐提供自備環保杯飲品折5元的減塑優惠的店家，愛地球的同時也能省荷包！