中職／球員工會認證經紀公司！共19間44名經紀人公開
職棒球員工會啟動經紀認證業務已逾七年，訂定規範的目的在保障球員接受服務的權益，並建構國內經紀市場公平競爭環境，在中華職棒聯盟、各球團和各經紀公司的多方合作下，近年職棒經紀市場的運作已逐漸成熟。
運動中心/綜合報導
自2021年起，本會著手相關制度的修訂，增訂「經紀人應遵守事項及行為準則」及「球員工會之督導管理措施」，加強對經紀人的審查和篩選。此外，也要求受認證經紀單位使用本會訂定的經紀制式契約，避免因契約條文不周而生的紛爭。再者，也公布「經紀事務報酬收取標準」，制定抽佣下限，防止市場惡意競爭，也逐步化解過往抽佣額度不透明的問題。
本會也將與聯盟、球團合作，持續精進制度、管控執業狀況。2023中華職棒聯盟新人選拔會將於7月12日登場，為確保新進選手的權益，避免被收取逾越市場行情的佣金，或不慎與欠缺專業能力的掮客訂定契約。本會強烈建議，球員若欲尋求經紀事務的諮詢和合作，應選擇今
年度通過認證的19間公司，共44位經紀人及1位獨立經紀為合作對象。如欲參與選秀的選手有關於經紀業務或球員權益相關問題，歡迎聯絡本會：02-87707278，或來信legalspecialist@tpbpa.org。