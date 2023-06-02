「抗癌」網紅被抓包詐病！　「孟喬森症候群」如何分辨真偽？

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對此，麵包包在6月1日發文，認了關於抗癌的事情都是說謊：「我做了最不應該做的事，我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人。」
謊稱自己重病 何為「孟喬森症候群」？此病得名於德國男爵孟喬森（Baron von Munchausen），此人虛構了許多自己的冒險故事，如在月球上漫步，拽著自己的頭髮讓自己升天等。英國醫學雜期刊《刺胳針》（ Lancet ）1951年發文，以「孟喬森症候群」的名義為這種症狀命名[i]。症狀包括反覆製造病徵、誇大自己的不舒服、修改檢查結果、自行製造傷口、謊稱自己正在接受治療等，藉以求取家人、同儕、醫界等眾人關注。
如何分辨謊言？ 孟喬森症候群又該如何治療？一般人對於生病的人都會感到同情，但若是面對謊稱有病的人，民眾該如何分辨呢？陳長聖說明，無論是有意識地想要欺騙，或是無意識的求得關注，患者基本上是不會承認自己有心理疾病。一般民眾難以分辨，即使是專業醫療人員也需要長時間與患者互動，觀察患者陳述內容與實際身體的症狀是否有差距，才能辨別真偽。
診斷過程中，一般會先確認孟喬森症候群患者求醫的意圖、想要獲取什麼利益？而此處所謂的利益，並非指詐領醫療保險，而是背後「心理層面的利益」，例如藉由生病的角色來獲得關注，此需求背後反映了患者龐大的心理需求，才導致用詐病、說謊方式來滿足內在心理需求。
由於孟喬森症候群為相當罕見的心理疾病，目前無法根治。陳長聖表示，從傳統精神醫學領域認為，對於詐病、偽病的孟喬森症候群患者，需要請心理分析師進行深度心理治療，才有可能改變人格結構。
更嚴重的「代理型孟喬森症候群」恐家暴致死至於「家長謊稱小孩有病」則稱為「代理型孟喬森症候群」，國外就曾出現母親殺死子女的案例。1977年英國小兒科醫師Meadow首次報告了2例由母親偽造小孩疾病之個案，因其與成人之孟喬森症候群（Munchausen Syndrome）有雷同之處，故以代理型孟喬森症候群 （Munchausen Syndrome by Proxy）稱之[ii]。
陳長聖強調，比起孟喬森症候群，臨床上較常遇到的是「代理型孟喬森症候群」，家長帶孩子赴小兒科就診，描述自己的孩子罹患嚴重疾病，要求住院進行各種檢查，甚至有家長為了讓孩子取得生病角色，進行家暴、下毒、劃傷身體等等不當行為，旁人一旦發現，有責任要進行家暴通報，才能避免兒虐悲劇。
健康醫療網提醒您：杜絕家暴事件，請儘速撥打110或113保護專線！
[i]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(51)92313-6/fulltext
[ii] https://www.sop.org.tw/sop_journal/Upload_files/16_2/14.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58071
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