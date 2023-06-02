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「抗癌」網紅被抓包詐病！　「孟喬森症候群」如何分辨真偽？

「抗癌」網紅被抓包詐病！　「孟喬森症候群」如何分辨真偽？
「抗癌」網紅被抓包詐病！　「孟喬森症候群」如何分辨真偽？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】網紅「麵包包」3年前自曝罹患胰臟癌4期，並在網路上宣稱靠著健身與病魔對抗，激勵不少癌友。然而，她最近被網友發現盜圖、文章內容不合理，因此於6月1日坦承「我謊稱自己罹癌」。臺安醫院心身醫學科暨精神科醫師陳長聖說明，「孟喬森症候群」常肇因於患者童年受創，因此以詐病的方式求取關注，一般人難以發現，需要專業醫療人員長期觀察才能分辨。由於「心病還須心藥醫」，須以深度心理治療才有可能矯正人格。

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有網友在Dcard發出整理文，指出麵包包曾PO過的X光、落髮、流鼻血等照片全都是從網路上偷來的，透過裁切照片、套濾鏡等方式修圖。網友附上原始來源佐證，表示麵包包描述的抗癌過程幾乎不符合醫學性，質疑其經歷應是造假。

對此，麵包包在6月1日發文，認了關於抗癌的事情都是說謊：「我做了最不應該做的事，我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人。」

謊稱自己重病　何為「孟喬森症候群」？

此病得名於德國男爵孟喬森（Baron von Munchausen），此人虛構了許多自己的冒險故事，如在月球上漫步，拽著自己的頭髮讓自己升天等。英國醫學雜期刊《刺胳針》（ Lancet ）1951年發文，以「孟喬森症候群」的名義為這種症狀命名[i]。症狀包括反覆製造病徵、誇大自己的不舒服、修改檢查結果、自行製造傷口、謊稱自己正在接受治療等，藉以求取家人、同儕、醫界等眾人關注。

如何分辨謊言？　孟喬森症候群又該如何治療？

一般人對於生病的人都會感到同情，但若是面對謊稱有病的人，民眾該如何分辨呢？陳長聖說明，無論是有意識地想要欺騙，或是無意識的求得關注，患者基本上是不會承認自己有心理疾病。一般民眾難以分辨，即使是專業醫療人員也需要長時間與患者互動，觀察患者陳述內容與實際身體的症狀是否有差距，才能辨別真偽。

診斷過程中，一般會先確認孟喬森症候群患者求醫的意圖、想要獲取什麼利益？而此處所謂的利益，並非指詐領醫療保險，而是背後「心理層面的利益」，例如藉由生病的角色來獲得關注，此需求背後反映了患者龐大的心理需求，才導致用詐病、說謊方式來滿足內在心理需求。

由於孟喬森症候群為相當罕見的心理疾病，目前無法根治。陳長聖表示，從傳統精神醫學領域認為，對於詐病、偽病的孟喬森症候群患者，需要請心理分析師進行深度心理治療，才有可能改變人格結構。

更嚴重的「代理型孟喬森症候群」恐家暴致死

至於「家長謊稱小孩有病」則稱為「代理型孟喬森症候群」，國外就曾出現母親殺死子女的案例。1977年英國小兒科醫師Meadow首次報告了2例由母親偽造小孩疾病之個案，因其與成人之孟喬森症候群（Munchausen Syndrome）有雷同之處，故以代理型孟喬森症候群 （Munchausen Syndrome by Proxy）稱之[ii]

陳長聖強調，比起孟喬森症候群，臨床上較常遇到的是「代理型孟喬森症候群」，家長帶孩子赴小兒科就診，描述自己的孩子罹患嚴重疾病，要求住院進行各種檢查，甚至有家長為了讓孩子取得生病角色，進行家暴、下毒、劃傷身體等等不當行為，旁人一旦發現，有責任要進行家暴通報，才能避免兒虐悲劇。


健康醫療網提醒您：杜絕家暴事件，請儘速撥打110或113保護專線！

 
[i]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(51)92313-6/fulltext

[ii] https://www.sop.org.tw/sop_journal/Upload_files/16_2/14.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58071

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