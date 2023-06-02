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噻拉嗪是作用於α-2接受體(alpha 2–agonistreceptor)r，機轉像一款降血壓藥 clonidine，除了降血壓外，還有一個很特別作用是緩解鴉片的戒斷現象。
動物鎮靜用藥恐窒息而死
段方琪指出，噻拉嗪作用在中樞 α-2 接受體，會導致中樞神經系統中的正腎上腺素和多巴胺的釋放減少，因此會導致中樞神經系統和呼吸抑制，目前多用馬，牛等大型哺乳動物中，作為獸醫用藥，但近期卻被有心人士作為毒品使用。
當人類濫用噻拉嗪時，會出現多為昏睡、失去意識，最終可能會有呼吸抑制，而且它常跟鴉片等毒品一起使用，檢驗時，經常看不出來是不是此藥導致呼吸抑制而窒息而死。
濫用皮膚整片潰攔要截肢
段方琪指出，Xylazine 之所以被稱為喪屍，主因為副作用會導致皮膚潰爛，而且範圍不只侷限在注射部位，而是傷口會到處延伸到整個伸展肌表面，像膝蓋的前部和肘部指關節，最終還有可能截肢。
Xylazine 無解毒劑可使用
近期美國 FDA 警告，Xylazine 喪屍藥雖然很像鴉片，但服用後若想要解毒，現有的鴉片的解毒藥 Naloxone 是無效的，這時由於此藥機轉，剛好是相反於 α2 受體阻斷的藥理作用，加上作用時間短，台灣未進口。
故 FDA 還是不建議以 Xylazine 作為解毒藥，因為其安全性並未確定，一但民眾使用喪失藥中毒後，治療多使用支持性療法。他提醒，動物性用藥對於使用於人類身上數據過少，安全性也堪慮，千萬不要輕易嘗試，避免無法返回悲劇。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 讓人變喪屍的毒品賽拉嗪是什麼？藥師警告中毒後無藥可醫、全身爛光亡