致敬瓊瑤演唱會！古巨基領軍5歌手獻唱 門票6月7日開賣
台灣藝文界傳奇－瓊瑤，今年是她創作生涯邁入60周年，她的作品承載著大家的喜怒哀樂，為了致敬她帶給大家對愛情的無限與美好想像，因此將於8月19日在台北小巨蛋舉辦「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，力邀曾演唱瓊瑤電影戲劇歌曲的李翊君、高勝美、動力火車、潘越雲，以及除了演唱主題曲外，同時也曾擔綱男主角的古巨基特別演出，再加上三金歌王殷正洋加持，共六組實力派歌手輪番上陣，一同演繹瓊瑤不同階段的作品的金曲，演唱會門票將在6月7日下午1點在寬宏售票系統，及萊爾富OK便利超商全面啟售。
記者吳雨婕/綜合報導
今年是瓊瑤創作邁入60周年，從1963年的首部著作《窗外》開始，陸續又推出《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《一簾幽夢》、《還珠格格》等膾炙人口的作品，因為她寫的故事，讓許多人對愛情有了更多浪漫的幻想，也因為她寫的故事，讓大家青春有了共同深刻美好的回憶。此次的演唱會，是瓊瑤老師60年的文學生涯裡，首次舉行創作演唱會，不論對她、歌手及粉絲來說皆意義非凡。
演唱過多首電視劇主題曲的李翊君說：「瓊瑤阿姨一直是我在歌唱道路上的貴人，很榮幸唱過這麼多她的電視劇主題曲，一直到現在，這些歌大家還是朗朗上口，她的戲劇也深植人心，這次要辦瓊瑤阿姨的演唱會，這件事終於要進行了，我相信大家一定都非常期待這場演出。」
對於此次共同參與「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」的心情，古巨基表示，在受邀後努力和公司協調了檔期，壓縮自己個唱彩排時間才能如期參加，希望大家都能來欣賞這次的演出；以一曲〈當〉受到眾多矚目的動力火車，也開心說：「很多朋友應該都是因為〈當〉這首歌認識我們，這首歌剛好就是跟瓊瑤阿姨合作的，所以收到邀請時很開心，希望當天和大家一起大合唱。」