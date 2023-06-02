「人生好難」是出自原生家庭？如何探索？找到了，然後呢？

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原生家庭如同人的基本設定：蔡岳融心理師指出，原生家庭對人的影響往往比其他因素更大，最主要的原因就在於這是人在第一次接觸到世界所處的環境，且時間往往最長，而此時大腦的適應性會接收外界而來的認知。隨著年齡增長、時間的培養、適應性逐漸降低，從此處吸收到的各種道德觀、價值觀等也會日漸成形、定型，因此可說是人的基本設定，後續也會依此理解整個世界，進一步做出思考和行為，以及衍生出事件及結果。
也和安全感、歸屬感有關？除此之外，原生家庭也和安全感、歸屬感有關，不論是否真的是客觀的安全，都可能因為受到影響而向外尋找相同的安全感或是缺乏的安全感。而家庭成員因一生只會有一個，代表的意義也會有別於其他人。
範例：不相信感情背後的可能原因？像是許多人不相信愛情，不談感情，但卻也難免希望能有相知相惜的另一伴。這情況往往就常見是出自於家庭不和、父母離異等，進而影響到對感情的認知。長大後雖然嚮往著婚姻的安全感，但卻因經驗不足等各種因素使得感情也不順利，即便是不同的事件、就算明明看過老夫老妻和諧的美好生活，也認為美好的家庭關係是不存在的、或認為不可能在自己身上發生。
範例：各種常見觀念。其他情況也包括了各種價值觀對自己的影響，例如認為男生就是應該完全擔起養家責任的觀念，或是洗碗顧家是女性的責任等。而家暴事件也有人會一代傳一代，也有可能更進一步出現堅持保護家人的反向案例。不論對錯，都影響著接下來的生活。
「人生好難」是出自原生家庭？如何探索？３步找出背後原因！
要找到未必是件容易的事：蔡岳融心理師表示，探索原生家庭的影響，未必是一件容易的事情，有些可以很快就找到，例如前述的價值觀在與人交流時可能就會發現並非只有一種運作模式。不過像是創傷或較大的影響則可能得抽絲剝繭。
３步找出原生家庭的影響：大方向而言建議可以先觀察目前困擾著什麼樣的事情，下一步分析這件事情對自己影響最大的感受關鍵是什麼，接下來可以回想有可能是出自於原生家庭的何處，並思考確認這件事情的重要性及關連性。
不願面對？背後的原因是？另一方面，探索原生家庭有時也會讓人無法面對，特別是在有新的觀點能夠參考時，是否會直接出現排斥、無法接受的情況，此情況有可能是出自於原生家庭當中所帶來的影響，讓自己不願接受或面對某件事。例如無法和人有效溝通、無法和人相處、無法面對權威、無法接受過去等。
範例：不相信感情原因可能出自期待？以前述無法相信感情的例子來看，若會感到困擾可能代表著其實是期待的，再往下更進一步探討就有可能發現是缺乏愛而期待，往原生家庭方向探索可能發現是家庭不和而缺乏。而說到這有些人可能會無法接受，就可以留意是否有著什麼樣的原因讓自己迴避，例如無法放下難以原諒父母離異的原因。
找到原生家庭的影響了，然後呢？
常見的處理方式：沒辦法啊、都它害的。找到原生家庭對自己的影響了，然後呢？許多人在找到原生家庭對自己的影響，試圖在心裡與它們同處，常見的想法是「都是原生家庭害的。」、「沒辦法，我原生家庭就是這樣。」等，這的確也是一種試著共存的思考方式。
可以選擇的面對方式：蔡岳融心理師表示，在了解原生家庭對自己帶來的影響後，也可以先釐清是否會對自己帶來負面影響，若不會，保持也沒關係；若會，或甚至正在影響、阻礙自己，便可以考慮是否前進、做出改變，朝著後續自己親眼所見的、自己所嚮往的方向發展。
可進行各項評估，選擇適合的路：接下來可評估是否真的需要前進、現在是否能夠前進、是否該先停留在原地等待時機、又或者一點一點的緩慢前進，不必太逼自己。並也可以思考確切前進的方式，避免發現問題關鍵後思考的太過理想美好，想要一次到位，反而更加挫敗。
改變原生家庭影響未必容易，因為如同改變基本設定。同時也要注意的是，改變原生家庭的影響，也可以說是改變自己的基本設定，也就是常聽到的「踏出舒適圈」，畢竟一路都是用先前的方式走來，後續用不同的方式自然未必容易，因此也常會出現「不願改變現況」的情況。此階段會需要有心理準備，接下來的路可能不好走。
做出改變了，但失敗了？不，也可能是「還在路上」。在過程當中也可以留意，過程或許感到挫折，但也或許並沒有想像中的那麼失敗，也有可能是自己還沒有體驗過、或者還正在建立，只是還沒嘗到甜頭，但其實已經正在前進當中，可多給自己所建立的事物更多些機會，別急著下定論。
範例：破碎的心，可以如何重新建立關係？若以前述不相信感情的例子來看，就可以是先了解感情對自己的重要性，一個人很自在，那麼不談感情也沒關係；若還是希望有個人可以共度一生，就可以嘗試做出改變，例如開始認識新朋友。而從不相信人到相信人，自然會有所掙扎，過程方式不佳了也可能被騙，太過防備也沒辦法相信人，當中多少會有許多挫敗，會需要不斷的調整、也給自己失敗的空間，並了解每個事件都是獨立事件，避免以偏概全。而當中若真的感覺到挫敗，也可以思考是否正在建立當中，或只是需要再稍加調整。
在意識到自己的生活困擾後，可以試著往前推算可能的關鍵原因出自於原生家庭的何處，並適度評估是否需要改變，以及彈性調整因應作為，如此更有助讓生活朝著自己所期待的方向前進。
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