每4分鐘1人罹癌！　健保撥5.17億元「陽追計畫」6月啟動

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▲篩檢為陽性之個案，罹癌風險高，需積極接受確診。（圖／國健署提供）
薛瑞元說明，五癌篩檢率成長有限，因此在癌症防治上將注意力拉回陽追率。早期發現病灶，就能以簡單的手術處理，省下晚期進行化療、標靶、重粒子等昂貴花費，對健保資源的成本效益相當高。
國健署署長吳昭軍指出，過去五癌篩檢每年平均約500萬人參與、約22萬名篩檢陽性個案，而陽性個案追蹤完成率為8成。受新冠疫情影響，整體篩檢率下降約2成，大約只剩400多萬。目前疫情趨緩，篩檢量逐步回升疫情前的水準，期許透過此計畫，將陽追率自8成提高到9成，換算後約有2.2萬人受惠。
吳昭軍進一步表示，經過與健保會協商，共編列5.17億元經費，陽追工作將落在醫療體系，轉診醫療院所每案補助400元至800元，醫療院所確診每案補助1200元至1700元。
▲國健署目前提供5項癌症篩檢計畫。（圖／國健署提供）
國際實證 五癌及早發現及早治療 有效降低死亡率依據國健署105年至109年五項癌症5年期別相對存活率，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌第0期、第1期之5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期之5年存活率有7至8成以上，尤其女性乳癌第0期、第1期及肺癌第0期，5年存活率高達100%，顯示及早確診、治療的重要性。
國健署癌症防治組組長林莉茹指出，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；而低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。
林莉茹呼籲符合篩檢資格民眾踴躍定期接受政府提供之5項具實證癌症篩檢（糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、子宮頸抹片、乳房X光攝影、肺部低劑量電腦斷層掃描）。若收到篩檢異常的結果，無須驚慌，只要配合遵循醫囑回到醫療院所進行進一步檢查，就可以及早處置。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58018
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