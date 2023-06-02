颱風遠離馬上熱爆！明天3縣市亮「高溫燈號」　狂飆36度熱暈人

每4分鐘1人罹癌！　健保撥5.17億元「陽追計畫」6月啟動

每4分鐘1人罹癌！　健保撥5.17億元「陽追計畫」6月啟動
每4分鐘1人罹癌！　健保撥5.17億元「陽追計畫」6月啟動

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】為降低癌症發生率及死亡率，中央健康保險署與國民健康署6月1日正式啟動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，將針對大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢結果為陽性的個案啟動追蹤。衛福部部長薛瑞元表示，今年健保總額特別撥出5.17億元做「陽追計畫」，用於篩檢陽性個案的轉診和確診，期盼將陽追率提升到9成，初估有2.2萬人受惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依據國民健康署「癌症登記報告」顯示，109年新發生癌症人數為12萬1,979人，平均每4分19秒就有1人罹癌。由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚，惟有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症，以提升自身存活率。此計畫開啟「主動追陽」模式，主動向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，並協助依民眾就醫意願妥適安排，完成進一步就醫診斷。

▲篩檢為陽性之個案，罹癌風險高，需積極接受確診。（圖／國健署提供）

薛瑞元說明，五癌篩檢率成長有限，因此在癌症防治上將注意力拉回陽追率。早期發現病灶，就能以簡單的手術處理，省下晚期進行化療、標靶、重粒子等昂貴花費，對健保資源的成本效益相當高。

國健署署長吳昭軍指出，過去五癌篩檢每年平均約500萬人參與、約22萬名篩檢陽性個案，而陽性個案追蹤完成率為8成。受新冠疫情影響，整體篩檢率下降約2成，大約只剩400多萬。目前疫情趨緩，篩檢量逐步回升疫情前的水準，期許透過此計畫，將陽追率自8成提高到9成，換算後約有2.2萬人受惠。

吳昭軍進一步表示，經過與健保會協商，共編列5.17億元經費，陽追工作將落在醫療體系，轉診醫療院所每案補助400元至800元，醫療院所確診每案補助1200元至1700元。

▲國健署目前提供5項癌症篩檢計畫。（圖／國健署提供）

國際實證　五癌及早發現及早治療　有效降低死亡率

依據國健署105年至109年五項癌症5年期別相對存活率，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌第0期、第1期之5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期之5年存活率有7至8成以上，尤其女性乳癌第0期、第1期及肺癌第0期，5年存活率高達100%，顯示及早確診、治療的重要性。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；而低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

林莉茹呼籲符合篩檢資格民眾踴躍定期接受政府提供之5項具實證癌症篩檢（糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、子宮頸抹片、乳房X光攝影、肺部低劑量電腦斷層掃描）。若收到篩檢異常的結果，無須驚慌，只要配合遵循醫囑回到醫療院所進行進一步檢查，就可以及早處置。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58018

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「人生好難」是出自原生家庭？如何探索？找到了，然後呢？

讓人變喪屍的毒品賽拉嗪是什麼？藥師警告中毒後無藥可醫、全身爛光亡

「抗癌」網紅被抓包詐病！　「孟喬森症候群」如何分辨真偽？

健身網紅麵包包抗癌造假！前任疑「孟喬森症候群」：裝病求關注

我是廣告 請繼續往下閱讀