民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

蔡沐霖請辭機要秘書　勞動部次長李俊俋：昨天知道會被爆、先請辭

▲勞動部政務次長李俊俋今（2）日說明，機要秘書蔡沐霖請辭過程，證實他目前已非勞動部職員。（圖／記者李琦瑋攝，2023.06.02）
▲勞動部政務次長李俊俋今（2）日說明，機要秘書蔡沐霖請辭過程，證實他目前已非勞動部職員。（圖／記者李琦瑋攝，2023.06.02）

記者李琦瑋／台北報導

民進黨接連爆出2起性騷吃案事件，一名女性前黨工指控遭男同事性騷擾，當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，不僅隱匿性平事、包庇加害者，還言行羞辱、職場霸凌，被批評為台劇「人選之人」翻版。勞動部政務次長李俊俋今（2）日說明，蔡沐霖在今年2月23日進入勞動部，擔任他的機要秘書，表現正常，但民進黨爆出第一起性騷吃案後，昨晚蔡沐霖突然向他請辭，說可能會有人爆料他，未免影響到勞動部，以「生涯另有規劃」請辭獲准。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨一名女性前黨工日前才在臉書發文指出，去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作廠商性騷擾，向時任婦女部主任許嘉恬反映後，不僅被吃案，還被言語羞辱。

今天又傳出另名女性前黨工在臉書控訴，遭當時的部門同仁陳右豪以追求名義性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，不僅沒有協助她，還跟追求不成、惱羞成怒的陳男，一起聯手把自己逼走。

蔡沐霖接到申訴後，以「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等說法檢討陳女，且處處對其計畫書、工作刁難，每天遭到職場霸凌，並隱蔽性平事件，給出3個選項，調她到其他部門、資遣她、要她跟陳道歉，最後她被逼「辭職」，返家靜養。

李俊俋今天召開記者會指出，自己1月31日上任，蔡沐霖則是2月23日進入勞動部，擔任他的機要秘書，兩人的淵源是自己當初擔任立委時，蔡沐霖在中央黨部任職，雙方有互動，「覺得這個年輕人很不錯、工作認真」，而提供工作機會，請他到勞動部幫忙。

李俊俋說，昨晚蔡沐霖突然向他請辭，理由是生涯另有規劃，稍微有提到性騷擾吃案的事情，說可能會有人爆料，影響勞動部。他說，自己也是第一次聽到這件事，隨即告訴他「面對、接受、檢討，該怎麼處理就怎麼處理」，昨晚蔡沐霖就正式請辭獲准，現在就沒有在勞動部上班。

媒體詢問蔡沐霖是如何陳述事件？李俊俋表示，他說，最近大家在關注的性騷擾事件，自己可能會有一件類似、但是他是主管的事情，有稍微說明大概狀況。

媒體詢問蔡沐霖是否有提及他當時接獲被害人申訴的態度？李俊俋回應，沒有很清楚，但聽到他的說明時，有表明勞動部對職場性騷擾零容忍，當下就准辭了，也叫他要面對、接受黨部的處理。

李俊俋說，他有向民進黨部查證，黨部回應有針對職場霸凌做過調查、約訪過蔡沐霖，這個部分蔡沐霖也有稍微跟他提到，但詳細情形或處置他都不清楚。

媒體詢問是否知道蔡沐霖在飯局跟女黨工十指緊扣？他在勞動部任職期間有發生類似事件嗎？李俊俋說，不了解、沒聽他說過，勞動部任職期間，沒聽到任何人有抱怨或說他有問題。　

另外，李俊俋也表達勞動部對職場性騷擾的立場，在職場中或在執行職務時，發生性騷擾事件，雇主要負起責任、妥適處理；依《性別工作平等法》規定，受雇者達30人以上，必須訂定性騷擾防治措施、申訴懲戒辦法；職場性騷擾防治跟職場不法侵害預防，勞工或雇主都要審慎以對，雇主必須妥適處理，降低對勞工的傷害；相關事件會由地方主管機關繼續查處，勞動部也會注意後續發展，並加強宣導，保障勞工權益。

民進黨性騷擾吃案延燒　學者：「機構背叛」比性騷擾更傷人

直播／民進黨性騷案連環爆！又有女性前黨工控吃案　許立明上火線

人物／蔡沐霖曾任卓榮泰特助！當刺客參選永和立委成績亮眼獲重用

逼被害女黨工道歉！控性騷吃案+涉職場霸凌　蔡沐霖發聲明致歉了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀