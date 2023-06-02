蔡沐霖請辭機要秘書　勞動部次長李俊俋：昨天知道會被爆、先請辭

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今天又傳出另名女性前黨工在臉書控訴，遭當時的部門同仁陳右豪以追求名義性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，不僅沒有協助她，還跟追求不成、惱羞成怒的陳男，一起聯手把自己逼走。
蔡沐霖接到申訴後，以「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等說法檢討陳女，且處處對其計畫書、工作刁難，每天遭到職場霸凌，並隱蔽性平事件，給出3個選項，調她到其他部門、資遣她、要她跟陳道歉，最後她被逼「辭職」，返家靜養。
李俊俋今天召開記者會指出，自己1月31日上任，蔡沐霖則是2月23日進入勞動部，擔任他的機要秘書，兩人的淵源是自己當初擔任立委時，蔡沐霖在中央黨部任職，雙方有互動，「覺得這個年輕人很不錯、工作認真」，而提供工作機會，請他到勞動部幫忙。
李俊俋說，昨晚蔡沐霖突然向他請辭，理由是生涯另有規劃，稍微有提到性騷擾吃案的事情，說可能會有人爆料，影響勞動部。他說，自己也是第一次聽到這件事，隨即告訴他「面對、接受、檢討，該怎麼處理就怎麼處理」，昨晚蔡沐霖就正式請辭獲准，現在就沒有在勞動部上班。
媒體詢問蔡沐霖是如何陳述事件？李俊俋表示，他說，最近大家在關注的性騷擾事件，自己可能會有一件類似、但是他是主管的事情，有稍微說明大概狀況。
媒體詢問蔡沐霖是否有提及他當時接獲被害人申訴的態度？李俊俋回應，沒有很清楚，但聽到他的說明時，有表明勞動部對職場性騷擾零容忍，當下就准辭了，也叫他要面對、接受黨部的處理。
李俊俋說，他有向民進黨部查證，黨部回應有針對職場霸凌做過調查、約訪過蔡沐霖，這個部分蔡沐霖也有稍微跟他提到，但詳細情形或處置他都不清楚。
媒體詢問是否知道蔡沐霖在飯局跟女黨工十指緊扣？他在勞動部任職期間有發生類似事件嗎？李俊俋說，不了解、沒聽他說過，勞動部任職期間，沒聽到任何人有抱怨或說他有問題。
另外，李俊俋也表達勞動部對職場性騷擾的立場，在職場中或在執行職務時，發生性騷擾事件，雇主要負起責任、妥適處理；依《性別工作平等法》規定，受雇者達30人以上，必須訂定性騷擾防治措施、申訴懲戒辦法；職場性騷擾防治跟職場不法侵害預防，勞工或雇主都要審慎以對，雇主必須妥適處理，降低對勞工的傷害；相關事件會由地方主管機關繼續查處，勞動部也會注意後續發展，並加強宣導，保障勞工權益。