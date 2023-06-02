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通常會考慮肺移植主要都是良性肺疾在傳統治療下無法改善時，「肺臟移植」為唯一可以挽救生命的方式，前立委蔡啟芳菸齡也曾因肺阻塞末期，經由肺臟移植後重獲新生。
在台灣常見進展到需要「肺移植」，常見有以下幾種疾病：
- 慢性阻塞性肺病
- 肺纖維化
- 肺氣腫
- 支氣管擴張症
- 結締組織病造成間質性肺病
- 原發性肺動脈高壓症末期
依據不同的疾病型別有相對應需要肺移植的標準，例如慢性阻塞性肺病的患者當肺功能小於 35 %時，就得考慮是否進行肺移植；而肺纖維化因沒有很好藥物治療，可能在初期就會把移植納入考量。
陳維勳提到：「年輕需要肺移植者通常是支氣管擴張症、原發性肺動脈高壓症；長者常見是肺阻塞、肺纖維化，確實年輕患者移植後不論整體恢復、肺功能狀況都會比長者更佳。」
肺臟器官使用率較低！
根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，目前等待肺臟移植的人數為 101 人，僅有 12 人完成移植，相較其他器官似乎「肺臟」完成移植的個案數較低，陳維勳解釋：「主要是捐贈肺臟可以作為移植器官使用的比例較低，肺臟器官使用率約為 10 ％，代表十個腦死病人僅有一個能用。」
為什麼肺臟的器官使用率較低？陳維勳近一步說明：「腦死的患者在捐贈器官前會接呼吸器，這時病人容易呼吸器引發肺部發炎，這時肺部就不適合拿出來捐贈給需要的人的。」所以肺臟移植等待時間可能更久，加上疫情後如果是近期感染過 COVID-19 肺部也不能使用。
但每一位患者等到肺臟的時間因人而異，「等幾星期、幾個月、幾年都有，主要會考量到患者的嚴重度及血型，嚴重度越高排序自然越前面，再來考量病人的血型，台灣 O 型人最多需要換肺的病人也會比較多。」陳維勳說道。
肺移植後兩大常見問題：排斥、感染
若成功接受肺臟移植後，患者也需要長時間的肺部復健，像是使用誘導性肺活量訓練器，訓練深呼吸運動，目的都是為了讓肺部恢復正常運作。根據最新林口長庚院內統計，95 %以上的病人一個月內都會脫離氧氣 ，有一半的患者在一年後肺功能是能恢復正常，重拾正常的生活。
除了要讓肺復逐漸恢復正常外，術後也得避免排斥、感染等問題，陳維勳說：「在各種器官移植中，肺臟最容易感染，它不停跟外界空氣進行交換氣體，隨時都有可能吸入病原，一感冒可能就很嚴重，術後照顧需要格外費心。」
近幾年台灣肺臟移植整體個案數大幅上升，像是林口長庚醫院胸腔外科暨肺移植團隊在前年完成 10 例個案、去年 13 例、今年已經有 7 例，不僅肺臟移植的成熟度逐漸提升，存活率也逐年改善，一年存活率為 91%、三年為 82%。
肺臟移植是一項改善生活品質的治療選擇，而早期轉介評估是否適合接受肺臟移植，可以改善長期存活率，更能改善病人的生活品質。
諮詢專家：林口長庚醫院胸腔外科暨肺移植團隊召集人陳維勳
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 陳建州妹妹等「肺臟移植」！關鍵原因讓肺移植等待時間久