因應氣候變遷！總統：助吐瓦魯建立具韌性應變體系

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總統感謝柯飛在去年6月的聯合國海洋大會上，以具體行動支持台灣的國際參與。也看到，在上個月的世界衛生大會（WHA）上，吐瓦魯再次為台灣發聲。
總統表示，在吐瓦魯舉辦的台灣參與WHO健走活動，也有許多吐瓦魯官員和民眾站出來支持台灣，讓人非常感動。她要代表台灣人民，向吐瓦魯各界表達最深的感謝。
總統指出，台灣和吐瓦魯不僅在醫療衛生領域交流密切，在農業、教育以及能源等合作上，也都有豐碩的成果。在資通訊方面，兩國也積極合作，共同邁向「數位國家」的目標。
總統提到，面對氣候變遷的挑戰，柯飛曾經在聯合國氣候變遷大會上，發表站在海水中錄製的演說影片，令人印象深刻。台灣會和國際社會合作，持續推動減緩及調適氣候變遷的計畫，也會協助吐瓦魯建立具有韌性的應變體系。
她並說，台灣和吐瓦魯將持續深化各領域的合作。藉由柯飛的來訪，兩國也將簽署3項文件，增進雙方的刑事司法互助、外交人員訓練以及技術合作。
總統表示，如同柯飛所強調的，兩國關係應該本於共享價值及相互尊重。台灣和吐瓦魯共享民主及自由的價值，也珍惜彼此堅實的友誼。「未來，我們會繼續追求共榮發展」。
柯飛致詞表示，吐瓦魯與台灣堅實的邦誼建立於彼此共同價值上，包括保護及維護國家主權、堅持民主原則、促進地區和平穩定、經濟發展及環境永續。兩國於1979年吐瓦魯自英國獨立後建交至今，台灣一直是支持吐瓦魯發展的重要夥伴，這樣的夥伴關係證明兩國合作的價值與力量。
柯飛認為，台灣與吐瓦魯之間的夥伴關係是外交典範，因為兩國邦誼不只是追求具體的成果，而是以共同價值觀作為指導原則，追求共享認同與目標，期望建立相互尊重、分擔責任及全球福祉的外交文化。
柯飛表示，台灣處於面對全球角力和地緣政治競爭最前線的國家，身為一個朋友，吐瓦魯非常關切中國加諸於台灣的侵擾和威脅。他也要向蔡總統保證，不論順境還是逆境，吐瓦魯會持續與台灣站在一起，並持續致力於建構國與國之間的橋梁，以和平的方式與更多合作解決全球性的議題。（編輯：林興盟）1120602