青春動滋券登記領券　新北運動中心推銅板價優惠

教育部體育署昨日開放16至22歲國民每人500元青春動滋券上線登記領券，新北市政府體育處今（2）日發布新聞稿表示，轄內16座國民運動中心、樹林體育園區、舞動陽光泰山體育館等皆可使用青春動滋劵，分別祭出健身、游泳、打桌球等銅板價及專屬優惠，還有登錄發票抽蘋果iphone14手機，歡迎16-22歲的朋友們來運動。
記者吳嘉億／新北報導
三重運動中心推出持青春動滋劵購買單次泳池票劵，1人9折、2人8折優惠，使用體適能館1小時9折、2小時8折，相當於使用體適能館2小時只要80元！另外設有電動靶場的三重運動中心，也歡迎民眾參與假日射箭體驗課程，開啟多元運動的新視界。
三鶯運動中心則推出一次抵扣500元青春動滋劵方案，單堂課程體驗券3張，可任選3堂運動課程，包含瑜珈、有氧、飛輪、舞蹈，單堂運動課程原價從170元至230元不等，還有游泳會員10天、體適能會員10天方案，喜歡打桌球的朋友，可用500元青春動滋劵購買桌球場地卡(原價800元)，可於90天內預約使用10個小時，等於打1小時桌球50元，相當優惠。
鶯歌運動中心也有3堂運動課程500元方案，體適能館單次1.5小時50元，羽球場地租借離峰及尖峰時間都有優惠。五股運動中心期間限定6月20日至7月10日，使用青春動滋劵500元可折抵600元課程費用，體適能享樂卡共15格，平均單次運動不用34元；游泳池享樂卡共10格，平均游泳一次只要50元！
新北市政府體育處表示，6月30日前凡至所屬運動場館消費，不限金額登錄發票，就有機會獲得iphone14手機，更多活動訊息請持續關注【新北運動聚點】粉絲專頁最新訊息。