男助理：政治圈性騷事件時有所聞　曾親眼目睹但也不知如何制止

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該幕僚說，在面對女性同仁時，即便交情較為要好，除了說話要注意分寸之外，任何肢體接觸都會盡量避免，以免造成他人反感及不適，既不想成為加害者，也不想成為別人的消遣對象。
另名助理分享說，立法院幾年前也爆發出有資深助理H男性騷擾多名女助理的事件，而且這位性騷擾慣犯的行為更長達十年之久，引起軒然大波。他也曾親眼目睹H男的騷行為，但因為他是很資深的前輩，不知道該如何去提醒甚至是制止他。
助理指出，新聞當時還大肆報導，而在媒體披露H男的性騷擾行為的前幾週，H男就突然離職，這件事情後來也是不了了之，加害者拍拍屁股走人就當沒事情發生過一樣，雷聲大雨點小，令他感到相當傻眼。
助理稱，除了H男之外，立法院先前有名男記者也是性騷擾慣犯，時常騷擾立委辦公室的女助理，許多女助理都不堪其擾，然而受害者不敢向上呈報，男助理也不知道該如何阻止他，只能盡量避而遠之，但即便如此該名男記者從未有所收斂，一直到後來他因故離開立法院，才能擺脫夢魘。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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