「錢多事少離家近」掰了！夢幻工作條件洗牌 社畜：第一名是奢求
六月畢業季已至！104人力銀行統計，六月全站計有超過107.8萬個職缺，當中有56.6萬個全職工作歡迎新鮮人，「今年新鮮人就業不難」。不過專家說，以往大家心中認為的夢幻工作條件是「錢多事少離家近」，但最新調查卻發現，現在年輕人已經不再這麼想，第一名條件是「工作與生活平衡」，這對社畜來說簡直是奢求。
記者徐銘穗/綜合報導
104集團總經理黃于純指出，目前共有56.6萬個全職工作機會歡迎新鮮人，比疫情谷底、2020年時成長了94%，大缺工加上少子化，今年新鮮人就業不難，難在如何找到一份喜歡且願意全然付出的夢幻工作，提醒新鮮人面試不只是企業檢核新鮮人，也是新鮮人挑選企業的過程。
調查發現，86%的受訪者擔心多問多錯、提問可能讓企業產生不同想法、可能不錄取，導致面試過程中不敢盡情發問。「最想問但最不敢問」的問題類別為：薪資、福利、人際、升遷、文化、工時等。而面試後，求職者對企業一知半解，在「認識得分」表現，求職者了解企業僅6.6分，覺得企業了解自己僅6.2分（10分為滿分）。
104也發現，年輕人夢幻工作的條件，第一名是「工作與生活平衡」、佔78%、第二是「找到一件喜歡的事，全然付出，做得值得尊敬」、佔69%，第三則是「錢多」、佔65%。黃于純說，新一代年輕人在乎工作價值以及對等投入，已不見得是傳統的「錢多、事少、離家近」或「空姐、機師、工程師」。
而歡迎新鮮人的前三大產業為：住宿/餐飲服務業9.3萬個、批發/零售/傳直銷業8.9萬個、電子資訊/軟體/半導體業7.7萬個，民生消費疫後復甦、AI浪潮興起，三大缺工產業集中在民生消費以及電資通訊產業。
104人力銀行於2023年4月10日至5月9日期間，網路訪查813位18到30歲的學生或工作經驗5年以下求職會員，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44%。