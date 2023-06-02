新增69.5萬元車型，輕奢小旗艦Kia Picanto Latte Edition亮相

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潮流品味魅力獨具
Picanto自上市以來就以其亮眼的外型及完善的配備，深受年輕買家與潮流品味車主的喜愛，Picanto Latte Edition延續如此特質，以Kia新世代家族設計語彙的虎式造型水箱護罩為目光焦點，採用立體鍍鉻飾條，搭配投射式燈組與四點式的LED日行燈，打造出時尚與科技感兼具的迷人風采，而車尾則搭配特有的M型LED造型尾燈與鯊魚鰭造型天線，加上車尾的雙出方形尾飾管，演繹其獨具魅力的潮流品味。延續其吸睛搶眼的外型，內裝配備以同級距少見的D-Cut跑格化方向盤，搭配皮質排檔桿，加上同級少有的電動前景天窗，營造精品時尚小車的輕奢享受。Picanto Latte Edition標配4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，搭配的懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，同時支援無線Apple CarPlay / Android Auto，並配備Smart Key智慧感應式遙控鑰匙、自動恆溫空調系統、光感應自動啟閉頭燈等豐富配備，打造出便利舒適的移動過程。
安全科技滿載
Picanto Latte Edition不僅外型出眾，安全防護更是滿載，搭載全面進化的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含FCW前方碰撞警示系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人偵測)、LDW車道偏移警示系統、LKA車道修正輔助系統、同級少有的LFA車道維持輔助系統(全速域)、DAW駕駛疲勞警示系統之外，另外還標配HAC上坡起步輔助系統、TPMS胎壓監測系統等，提供駕駛更全面的安全防護。在被動安全配備上，Picanto也不容小覷，除了車身結構使用超過44%的 AHSS先進高強度鋼材，全車系更標配的7具SRS輔助氣囊，包含駕駛座膝部SRS輔助氣囊，隨時守護全車乘客的人身安全。
節能與駕馭樂趣兼具
Picanto Latte Edition搭載Kappa 1.2 MPI引擎，搭配電子序列式變速系統(5速自手排)，可輸出84ps的最大馬力與12.0kg-m的最大扭力，同時搭載MDPS電子動力輔助方向盤，加上最小迴轉半徑僅4.7米的靈巧身手，讓駕駛中可輕鬆暢快地在都會巷弄中穿梭。此外，Picanto Latte Edition其1,197c.c.的排氣量，不僅享有稅金優勢，平均油耗更可達18.1 km/l的出色節能表現，在享受駕馭樂趣同時，也無須擔心荷包大失血。在日常用車機能上，Picanto Latte Edition具備255公升的行李廂空間，透過6/4分離座椅更可擴充至1,010公升，搭配上可彈性使用的置杯架、中央扶手置物箱等，貼心的車室空間設計，讓小車同樣擁有豐富多變的收納空間，滿足各種使用情境。
Picanto Latte Edition ，給你專屬的輕奢寵愛
而為瞄準消費族群對於專屬、獨特及限量的鍾愛，以現行Picanto最受歡迎的GT-line車型為基礎所推出的Picanto Latte Edition，不僅新增全新專屬車色「牛奶白」及「極光黑」，同時更升級過去多數在豪華車款上才看得到的尊榮內裝配備，像是雙前座除新增加熱座椅功能外，駕駛座更附有兩段駕駛座通風座椅功能，讓前座乘客感受到的舒適寵愛，絲毫不亞於豪華旗艦車款，此外，Picanto Latte Edition也同步升級方向盤加熱功能，同時新增駕駛座遮陽板附LED柔光化妝鏡，用無微不至的貼心細節，打造備受寵愛的輕奢享受。