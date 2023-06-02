台灣福斯汽車公布電動車策略，ID.4、ID.5 2024年第二、三季登台

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Volkswagen以先進技術強化MQB 模組化橫置引擎平台，精進燃油車款節能效率，以符合歐盟七期法規，追求減碳永續願景。為加快純電化的腳步， Volkswagen 計劃於2026年之前，注入180億歐元資金（約新台幣5,900億）於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括ID.2all概念車、ID.3 、ID.4 、ID.5、品牌旗艦ID.7和純電商旅ID. Buzz，並且陸續擴編ID.系列之性能車款GTX，更為ID.系列量身訂製APP550全新電能驅動系統，予以強大性能，拓展產品編成，吸引車迷的喜愛。
看準台灣商業潛力，以及經過審慎評估後，福斯汽車全球銷售、行銷暨售後服務董事Imelda Labbé特別驚喜親訪，宣布預計在2024年第二、第三季，導入純電休旅ID.4和跑旅ID.5，屆時將以德國原廠最新技術為標準，提供高續航里程、高功率輸出與快速充電配備，憑藉物有所值的電動車，達到消費者需求，展開純電新篇章。
以MEB平台為基礎的純電休旅ID.4及純電跑旅 ID.5 ，一亮相即襲捲全球市場。ID.4勇奪2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮，贏得超過90位世界級專業汽車評審認證。兩純電休旅的主被動安全科技不容小覷，ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價，在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)中，ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，相信來自世界級各大獎項的肯定，足以證明 Volkswagen ID. 系列頂尖實力。
自全球疫情解封、產能趨穩以來， Volkswagen 23年式全車系大量到港，成就不凡交車成績，截至今年五月底，已達到近5,500輛交付量，成長率突破去年同期逾75％，其中德藝休旅The Tiguan五月掛牌數更直衝近千台，因而，台灣福斯汽車立下超過13,000輛的年度交車目標，期望締造歷史新高。自五門掀背車款The Polo至絕美旗艦轎跑The Arteon，Volkswagen 以完整產品編成，滿足消費者全方位需求。同時，Volkswagen車款搭載Level 2 自動駕駛等級的IQ.Drive智能駕駛輔助系統，以及IQ.Light 智慧燈組，提供駕駛最佳照明視距，進一步守護行車安全，車內則配有全邏輯數位儀表板、MIB模組化資訊娛樂系統，賦予更加直覺與數位化駕馭樂趣，齊全配備和物有所值的德藝車款，榮為消費者唯一購車首選。
台灣福斯汽車自「福斯人禮遇計畫」推出至今，人數勇破十萬大關，超過80%的車主成為會員，忠誠度再立新高。感謝車主長期陪伴，「福斯人禮遇計畫」會員人數勇破十萬大關，致力傾聽車主心聲，為此擴展My Volkswagen APP功能，增進LINE線上服務，化身完美車輛管家。不僅如此，台灣福斯汽車積極布局全台網路，繼新北市林口和東台灣台東快捷保修站成立，再於台中大里、苗栗頭份、台南和屏東設立新據點，讓車主享有最便捷的售後服務。而中古車部分，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車下半年將更新識別為CPO(Certified Pre-Owned)，嶄新風格與高規格軟硬體設備，希望透過活力自信的品牌風格和貼心服務，帶給首次購入
此外，Volkswagen R車系深受台灣消費者喜愛，總銷售量高居全球前五，而性能車系佔總銷售量20％，亮眼銷售成績獲得原廠重視，福斯汽車全球銷售、行銷暨售後服務董事 Imelda Labbé 特別親訪台灣， Volkswagen 積極投入大量資源於現行燃油車和全新電動車，延續先進造車技術，符合歐盟七期環保法規，挹注資金於電池研發和電動車生產，給予消費者德國汽車工藝精髓與移動新科技。
台灣福斯汽車感謝消費者多年來的陪伴，未來 Volkswagen 繼續以最新科技和先進車款，打造一般乘用車品牌首選，傳達活力自信的Love Brand 感受。