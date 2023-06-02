中國特別代表：俄烏並未關起和談大門

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李輝結束訪問後，2日在北京出席由中國公共外交協會主辦的「臨甲7號沙龍」，向中外媒體記者介紹了訪問情況。
李輝表示，這是中方首次專門派團赴相關國家，就政治解決烏克蘭危機展開外交工作。他談到了三點突出的感受：
第一是各方對中方的努力予以積極評價，都希望和平解決危機。無論是烏克蘭還是俄羅斯，還是歐洲國家和歐盟，各方都認可中方促和努力，都支持政治解決烏克蘭危機，都希望中方發揮積極作用，都願意與中方深入溝通交流。
二是戰爭升級風險依然高起。當前戰事還在延宕升級。目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨著很多困難，但重要的是要有人出面，推動凝聚各方共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。只要是有利於緩和局勢，推動談判的事，中方都願意去做。
第三是各方對危機外溢風險高度關注，特別是對核安全、人道主義問題，還有糧食安全等問題十分擔憂。
李輝說：「這次訪問期間，我還感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示俄羅斯從不反對和談，一直支持通過政治途徑解決問題。烏克蘭方面也表示珍視和渴望和平。我感覺到雙方並沒有關起和談的大門。」
他表示，中方認為如果真想要讓戰爭停下來，挽救生命，實現和平，就應該「停止向戰場輸送武器」，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險。（編輯：楊昇儒）1120602